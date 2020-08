1.683 contagios en 24 horas por el coronavirus, pero el el balance actualizado por Sanidad refleja más de 4.000

Sanidad calcula que el sistema consigue detectar entre el 60-70% de los casos reales. Simón rechaza hablar por ahora de “segunda ola epidémica” por el aumento de detección precoz.

El Ministerio de Sanidad ha notificado 1.683 contagios de coronavirus diagnosticados en 24 horas. En total desde el inicio de la pandemia, en España se han confirmado 309.855 positivos. Una cifra que suponen 4.088 casos más que el miércoles, cuando se notificaron 1.772 positivos pero sin datos de dos autonomías.

Aragón (329), País Vasco (322), Comunidad de Madrid (310), Andalucía (160) y Cataluña (149) son las autonomías que más casos han reportado en el balance diario.

Se han registrado otros 20 nuevos focos de contagio por lo que son ya 580 los brotes que permanecen activos. Desde la semana pasada han dejado de estar activos 154 brotes. El número de casos asociados a los brotes surgidos en el ocio nocturno está creciendo y preocupa a las autoridades sanitarias.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, destacó que el nivel de letalidad se mantiene bajo y que la edad media de nuevos contagios ha bajado (40 hombres y 43 mujeres) y el alto nivel de detección precoz evidenciado en distintos factores.

Un dato a destacar es que el 35% de los nuevos casos ha tenido contacto con un caso confirmado previo. Del total de sospechosos detectados, se convierten en casos confirmados alrededor de un 10%, lo que supone un aumento de positivos de unos 4.400-4.500 casos en una semana. Además, a más del 93% de los sospechosos se está realizando una PCR.

De media, se estarían detectando alrededor de un 50% de positivos asintomáticos a lo largo de la semana, ya que si bien a nivel de balance diario la cifra asciende al 60%, un 10% de ellos sí que acaban desarrollando síntomas. Eso sí, advirtió que hay que “tener mucho cuidado” porque hay una “variabilidad importante en las comunidades autónomas”. Entre las autonomías que más asintomáticos detectan y las que menos hay una diferencia de entre el 15% de la Comunidad de Madrid y el 81% que sería el País Vasco. Este dato demuestra el grado de eficacia desigual del trabajo de rastreo precoz.

Simón informó de que el viernes el Ministerio de Sanidad discutirá con la Comunidad de Madrid la situación porque preocupa que esté tan lejos de la media nacional porque se entiende que la capacidad de realización de PCR de esta autonomía es muy alta -por tener un mayor número de laboratorios, capacidad económica…- y hay que aclarar si las PCR se están realizando o no a las personas adecuadas con mucha precisión o si hay que aumentar el número de pruebas diagnósticas porque sean escasas o si se están realizando más tarde cuando los positivos ya tienen síntomas. “Esto no es preocupante si el aislamiento se realiza desde que son contactos de un caso conocido”, puntualizó, matizando que sí lo sería de no ser así por lo que será un asunto que el viernes esté sobre la mesa.

Además, Simón destacó que mientras la tasa de positividad que a principios del mes de julio estaba cerca del 2% ahora se encuentra en el 6-7% a nivel nacional, frente al paso de la Comunidad de Madrid que evolucionó del 1,5-2% a entre el 6-9-10% en los últimos diez días.

La mitad de los fallecidos tienen más de 83 años. “Pero eso no significa que no haya casos más jóvenes”, alertó Simón. “En todas las edades hay casos graves y fallecidos”, añadió.

¿Segunda ola epidémica?

Preguntado sobre la valoración de la consejera de salud vasca, Nekane Murga, que consideró que la región está ya en una “segunda ola”, Simón descartó que haya indicadores que lo justifiquen por entender que ha crecido mucho la capacidad de detección. “Tenemos más detección y por eso hay más casos, lo que no significa que no sigamos teniendo transmisión”, sostuvo.

Simón se posicionó a favor de utilizar este término sólo cuando se pruebe un incremento de transmisión comunitaria descontrolada, mayoritariamente asociada a brotes y no sólo por un aumento de detección.

“Hay que ser un poco prudente porque se pueden generar percepciones de riesgo distintas a la relidad”, reflexionó. “No creo que tengmos que hacer de ese concepto una especie de mito. El objetivo es detectar mucho más”, insistió.

Simón explicó que a día de hoy el Ministerio de Sanidad calcula que el sistema consigue detectar entre el 60-70% de los contagios reales que están produciéndose en España frente a la tasa que se detectaba en el pico de la pandemia cuando se estima que se alcanzaba a menos del 10%.