1 de cada 10 personas se han infectado con el coronavirus en España

Una de cada 10 personas en España se ha infectado con el virus del SARS-Cov-2. Así lo ha determinado el cuarto estudio de seroprevalencia que el Ministerio de Sanidad viene realizando desde el inicio de la pandemia para conocer la incidencia del coronavirus en la población.

En total, la cifra supone que 4.700 millones de personas en todo el país ha sufrido la infección, de los cuales la mitad corresponderían a la primera ronda, mientras que la segunda mitad correspondería a la segunda ola epidémica.

La prevalencia se sitúa por tanto en casi el 10%, muy lejos de la inmunidad de rebaño que se necesitaría para frenar la pandemia. Destacan los casos de Cuenca, Soria y de la Comunidad de Madrid, que tienen una prevalencia superior al 18%.

Los resultados han sido presentados por el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS del Ministerio de Sanidad, Alfredo González, la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti y la directora del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán.

El estudio “representa un nuevo hito que continúa posicionando a España capaz de calcular el impacto del COVID-19 con precisión y con rigor”, ha asegurado Alfredo González.

Más de 51.000 personas han participado en el ensayo y los resultados proceden de los análisis realizados mediante test rápidos de anticuerpos, pero el secretario general ha asegurado que en la próxima semana habrá resultados procedentes de las pruebas de laboratorios y que son más precisos.

“Los test rápidos de anticuerpos no permiten determinar si una persona tiene o no una infección activa”, ha recordado Yotti, señalando que “solo sirven para estimar si se ha pasado la infección”. Sin embargo, la experta asegura que son útiles para hacer estimaciones nacionales y estadísticas y para tomar decisiones a nivel de salud pública, pero no individuales.

Entre otros datos de interés que ofrece el estudio se revela que la tasa de seroconversión se sitúa en un 3,8% y representa el número de casos que dio negativo en las rondas anteriores del estudio, pero han dado positivo en la cuarta ronda del estudio. Marina Pollán ha achacado la cifra a la mayor movilidad experimentada después del verano.

Pollán también ha recordado las limitaciones de su estudio, señalando que se centra en hogares, por lo que no recoge información de colectivos importantes en la pandemia como pueden ser las personas que viven en residencias de mayores.

El Gobierno espera que la población España haya alcanzado la inmunidad de rebaño a finales de verano que viene gracias a las vacunas

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha asegurado que estamos en el “principio del fin” de la pandemia y que al final del verano probablemente estará vacunada en España el 70% de la población, lo que sí que generará una inmunidad de rebaño.

España es uno de los primeros países en desarrollar un plan de vacunación y ya ha definido que la vacunación se hará en tres etapas, comenzando en enero, que priorizarán a determinados colectivos mientras el suministro sea limitado.

Ante los datos que revelan que la población española es cada vez más reacia a ponerse una vacuna contra el coronavirus cuando esté disponible, el ministro de Sanidad ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando para transmitir el mensaje de que “las vacunas salvan vidas”.

Illa no cree que será necesario obligar a la vacunación contra el coronavirus (un escenario que sí se está planteando en Australia) porque ha asegurado que confía en que “la ciudadanía española va a responder muy bien a una campaña de vacunación”.