11 espectáculos gratuitos conforman la programación del Teatro Capitol en el mes de junio

La ESAD de Extremadura y el Teatro Capitol comienzan su programación de fin de curso con la representación teatral de la obra “Si en la ciudad la luz” de la dramaturga Eva Guillamón.

” Se trata de una distopía ambientada en la ciudad de Cáceres. Es un montaje sorprendente y arriesgado que aprovecha todas las posibilidades del Teatro Capitol. Los espectadores que se acerquen a ver la obra disfrutarán de un espectáculo teatral que aporta un toque contemporáneo y transgresor al programa tradicional de las Ferias y Fiestas de San Fernando.”, según se señala en una nota informativa.

Con esta representación teatral, comienza un mes lleno de actividad en el Teatro Capitol, que ofrecerá un total de 11 espectáculos gratuitos.

Los próximos 28 y 29 de mayo, a partir de las ocho de la tarde tendrá lugar la primera de las representaciones con el espectáculo Si en la ciudad la luz, de Eva Guillamón, bajo la dirección de Carmen Galarza.

La entrada es gratuita hasta completar aforo

SINOPSIS

Eva Guillamón nos sumerge en una distopía donde la sociedad del bienestar es sustituida por una preindustrial sin apenas fuentes de energía. Sin electricidad, el teatro y la radio se funden en un ritual social: “una ceremonia nocturna sometida a las leyes del teatro”. Intérpretes y espectadores asisten en un mismo plano a un espectáculo que, en nuestra puesta en escena, convierte el teatro Capitol en un Cáceres distópico en busca de la luz.

INTÉRPRETES

Isabel Acedo Moreno, Eva Alcalá, Touré Barrero, André Nascimento, Noemí Fernández, Carlos Galán, Damarís Morgado, Washington Nyaguthii,Nuria Pacha, María Raserón, Borja Rodríguez.

TEMAS MUSICALES: “Canção de Embalar” de Zeca Afonso,

“Telemusik” de Karlheinz Stockhausen, “Music for 2 One Man Band” Mezerg & Waagal, “Nothing Turns My Lock” Kate Vargas

EQUIPO ARTÍSTICO

COREOGRAFÍAS: Carlos Galán y María Raserón. ILUSTRACIÓN Y DISEÑO GRÁFICO: Alexandre Cano Rodríguez. DISEÑO DE ILUMINACIÓN: David Pérez. ASESOR MUSICAL: Ángel Jiménez. COMPOSICIÓN Y ARREGLO MUSICAL: Touré Barrero Herrera. VESTUARIO ESPACIO SONORO Y ESCENOGRAFÍA: Nuria Pacha, Damarís Morgado.