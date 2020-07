15 contagios de origen importado por la covid 19 en Peraleda de la Mata

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha informado al Ministerio de Sanidad de la detección de un nuevo brote de afectados por la Covid-19 en la localidad cacereña de Peraleda de la Mata, de unos 1400 habitantes, en el que se contabilizan 15 contagios de origen importado por una persona que ha llegado a la localidad procedente de Francia y sobre el que están actuando los rastreadores de Salud Pública de varias zonas de salud para localizar a todos los contactos.

Esta información la ha facilitado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, durante la comparecencia pública, junto con la consejera de Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Vergeles ha explicado que también se han reforzado las medidas de salud pública y están coordinando las actuaciones con el alcalde de Peraleda de la Mata quien emitirá un bando, siguiendo las recomendaciones de la Consejería, pidiendo a los habitantes del municipio que salgan de sus domicilios solo para cuestiones imprescindibles y no viajen a otras lugares si no es absolutamente necesario, insistir en los aforos permitidos en las medidas de higiene y distanciamiento. De momento, no se plantea el confinamiento de la localidad porque la tasa de incidencia del brote está controlada, pero “si hubiera que adoptar más medidas, se haría”, ha dicho Vergeles.

Además de este nuevo brote se han detectado, según el consejero, otros cuatro casos positivos, dos en Fuente del Maestre y otros dos en Los Santos de Maimona, relacionados familiarmente entre ellos.

José María Vergeles ha informado además de la evolución del resto de brotes activos en la Comunidad Autónoma. Con respecto al localizado en Navalmoral de la Mata, el consejero ha señalado que está en regresión y se cerrará en los próximos días. Actualmente hay 4 personas en seguimiento cuando al inicio del mismo había 63 .

De los ocho brotes de la ciudad de Badajoz, José María Vergeles ha pormenorizado la situación de cada uno de ellos, si bien, todos tienen en común “la buena evolución de los mismos”.

Del brote 1, que comenzó con 117 personas en seguimiento, hay 4 actualmente. El brote 2 se inició con 63 personas en seguimiento actualmente solo hay 1 y se espera cerrarlo en los próximo días. Del brote 3, que comenzó con 81 personas en seguimiento, cuenta ahora con 16 positivos y 12 contactos en seguimiento. El brote 4 comenzó con 286 personas en seguimiento y actualmente hay 52 casos positivos y 223 contactos en seguimiento .

El brote 5 localizado en la capital pacense comenzó con 97 personas hoy hay 12 casos positivos y 72 contactos en seguimiento. Del brote 6, que se inició con 200 casos sospechosos, hay ahora 17 casos y 163 contactos en seguimiento. El brote 7 se inició con 46 personas, actualmente se contabilizan 4 casos y 42 contactos en seguimiento, está estabilizado, según el consejero El brote 8 comenzó con 72 personas, en seguimiento, actualmente hay 11 casos y 61 contactos en seguimiento.

En total, en esta ciudad hay 117 casos y 583 contactos en seguimiento. “Todos los brotes están acotados y en estrecho control”, ha dicho José María Vergeles.