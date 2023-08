5 actividades de ocio accesibles para aquellos con movilidad reducida

Comparte en redes sociales

Disfrutar de tiempo de ocio de calidad es esencial para conseguir mantener una vida sana y feliz. Hay ciertas actividades de ocio muy interesantes y que pueden ser perfectas para aquellos con movilidad reducida, pues no requieren de mucha movilidad, pero siguen ofreciendo buen entretenimiento para aquellos en busca de nuevos pasatiempos. Aquí van algunas:

La jardinería

La jardinería es la actividad perfecta para cualquier persona mínimamente interesada en la naturaleza, y además se puede adaptar a cualquier nivel de movilidad física. Para aquellos que no tienen la suerte de tener jardín propio en casa, hay cantidad de recintos que ofrecen cursos de jardinería y el espacio necesario para llevarlos a cabo; asegúrate de buscar uno que se acomodo a tus necesidades individuales, y a ser posible que ofrezca opciones de aparcamiento de vehículos para personas con discapacidad.

Cocina y repostería

Cocinar es una de esas actividades ancestrales que pueden ser entretenidas a la par que muy satisfactorias – si haces las cosas bien, al final de la sesión tendrás un plato de comida caliente o algún postrecillo que poder disfrutar.

Las personas con movilidad reducida pueden dedicarle todo el tiempo que quieran a la cocina o a la repostería, ya que son actividades que – fuera del mundo de la hostelería – no requieren de demasiado esfuerzo físico. Además, hay muchas formas de adaptar una cocina para hacerla mucho más accesible y cómoda: encimeras de altura ajustable, fregaderos accesibles, barras de apoyo en paredes y fregadero, grifos sensoriales, almacenamiento a baja altura, y un largo etcétera de adaptaciones posibles.

También hay asociaciones que ofrecen cursos de cocina adaptados para las personas con discapacidad, aunque estos pueden ser más difíciles de encontrar. Si vives en una gran ciudad, vale la pena que hagas una búsqueda rápida en Internet y podrás encontrar varias opciones; si, en cambio, vives en una ciudad pequeña o en un pueblo, lo mejor es que te conviertas en autodidacta y trates de comenzar por tu cuenta.

Ir al teatro

Muchos creen que ir al teatro se ha quedado anticuado; ahora todo el mundo tiene acceso a servicios de streaming y demás plataformas de entretenimiento a las que pueden acceder desde la comodidad de su casa, y las artes escénicas parecen cosa del pasado. Sin embargo, ir al teatro puede ser una experiencia altamente enriquecedora para aquellos mínimamente interesados en la literatura y la cultura.

Prácticamente todas las ciudades de España tienen recintos teatrales en activo que interpretan una mezcla de obras clásicas y funciones populares del momento. Además, la mayoría de los teatros – por no decir todos – son fácilmente accesibles y tienen espacio reservados para aquellos con movilidad reducida. Esto también incluye amplios espacios de butaca y rampas para poder acceder con silla de ruedas sin mayor problema.

Deportes adaptados

El tener movilidad reducida no implica no poder realizar deporte. Todo lo contrario: muchas personas con discapacidad se podrían beneficiar de la actividad física. Muchos deportes tradicionales ya cuentan con una versión adaptada que hace las cosas mucho más sencillas para aquellos que no tienen movilidad total.

El baloncesto, por ejemplo, tiene su alternativa para aquellos en silla de ruedas; se juega en equipos, como en el baloncesto tradicional, y es un deporte paralímpico muy popular. La natación adaptada, por poner otro ejemplo, es otra modalidad de natación en la que los deportistas utilizan diferentes técnicas y elementos de flotación. Hay cientos de otros deportes con su alternativa adaptada: desde atletismo hasta esquí, pasando incluso por lanzamiento de jabalina adaptado y muchos más.

Fotografía

La fotografía es un arte que requiere tiempo y dedicación. Además, es uno de esos pasatiempos que cualquier persona con una cámara a mano puede realizar – a día de hoy, incluso con un buen móvil se puede practicar. Es esto lo que la hace tan accesible para aquellos en silla de ruedas o con discapacidad física: sólo necesitarás un poco de imaginación para poder tomar fotografías impresionantes.

En ciertos lugares están empezando a impartirse incluso talleres de fotografía para personas con ceguera total; es decir, si tu discapacidad es visual, esto no significa que la fotografía esté fuera de tu alcance. Además, están ahora surgiendo las fotografías táctiles, que hace que las personas con discapacidad visual puedan ‘ver’ a través del tacto. También hay ahora nuevas aplicaciones móviles que describen de forma auditiva las fotografías de aquellos usuarios que lo necesiten.

Y hasta aquí el artículo sobre actividades de ocio accesibles para aquellos con movilidad reducida. Por supuesto, la lista es mucho más larga: casi cualquier actividad puede ser fácilmente adaptada a diferentes niveles físicos. Lo mejor es ir probando qué pasatiempos nos interesan más, e intentar que realizarlos sea lo más cómodo – y seguro – posible.