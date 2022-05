5 conceptos desconocidos que desgravan en la Declaración de la renta

Placas solares y baterías de almacenamiento: una de las novedades que aparecen en el modelo de la declaración de la Renta para el año 2021 es la aparición de casillas referentes a la inversión en Sostenibilidad y Eficiencia Energética. Así, todo el territorio español disfrutará de una deducción del 40% en obra mayor destinada a la eficiencia energética, únicamente aplicable a la vivienda principal. Respecto a la deducción en una segunda vivienda, solamente la Comunidad Valenciana ofrece un descuento del 20%. Es cierto que una instalación requiere de una pequeña inversión, pero gracias a las deducciones y en parte también a las subvenciones existentes, según SotySolar, se puede conseguir en torno a un 50% de ahorro anual con el paso a energías sostenibles; alcanzando un 85% o más con la incorporación de baterías– este año las ventajas que representa son múltiples.

Compra de vehículos nuevos: Si se ha comprado un coche propio y se es trabajador por cuenta ajena no se podrás desgravar. Sin embargo, hay unas excepciones como en el caso de personas con discapacidad, ya sea el conductor o un familiar directo a cargo, que pueden alcanzar deducciones de hasta el 50% del IVA. También las familias numerosas pueden deducir hasta un 50% en el impuesto de matriculación, siempre que el coche esté a nombre de los progenitores. En el caso de los autónomos, podrán desgravarse la compra de un vehículo destinado a su actividad laboral, siendo el descuento del 50% de las cuotas pagadas durante 2021 y accederán a la devolución del 50% del IVA. También desgravan los vehículos que se hayan pagado mediante la modalidad de renting u otra de las formas que no implican la propiedad del automóvil. En el caso concreto de La Rioja, despuntan deducciones como el 15% en la compra de coches eléctricos nuevos de hasta 50.000 euros o del 15%, hasta 50 euros, por comprar bicicletas de “pedaleo no asistido».

Donaciones a ONG´s y afectados por la erupción del volcán de La Palma: Las afiliaciones a Organizaciones Sin Ánimo de Lucro son otra manera factible para conseguir una deducción en el IRPF. La Agencia Tributaria ofrece un descuento de hasta un 80% de los primeros 150 euros donados y, pasada esa cifra, un 35%. A su vez, se aplica el mismo porcentaje a las donaciones destinadas a familias afectadas por el volcán de La Palma. Cabe destacar que Canarias es una de las autonomías donde las donaciones con fines ecológicos suponen un 10% de deducción, con un límite de 150 euros.

Material escolar, uniformes y enseñanza de idiomas: Algunas CC AA ofrecen diversas deducciones por la compra de libros y material escolar, enseñanza de idiomas extraescolares, uniformes escolares o la guardería de los más pequeños. Su valoración depende de cada entidad autónoma, encontrándose deducciones entre el 5 y 15%. En Baleares, por ejemplo, la desgravación de los libros de texto es del 100% de su precio.

Dietas de autónomos: Para los autónomos, hay varios conceptos por los que se pueden desgravar. Las dietas en horario laboral son una de las varias deducciones a las que se puede optar en el IRPF. Para ello, se ha de tener en cuenta su consumo en horario lectivo y su precio no ha de pasar la barrera de los 26 euros diarios; pudiendo alcanzar una reducción de hasta 550 euros al mes.