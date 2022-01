50 años (+ 3) del concierto de Los Beatles en la azotea del edificio Apple de Londres

El 30 de enero de 1969 se celebró en la azotea del edificio Apple, en el nº3 de Savile Row de Londres, el último concierto de los Beatles.

Aunque fue un show no anunciado, los cuatro músicos hacía semanas que planeaban tocar en directo en algún lugar indeterminado para las sesiones de un previsto álbum titulado ‘Get Back’ que no llegó a materializarse. (Como es sabido, unos días después, las sesiones se interrumpieron para dar paso a la grabación de ‘Abbey Road’ y posteriormente se recuperarían para la edición de ‘Let It Be’).

Aquella mañana de enero, los Beatles decidieron organizarlo todo en la azotea de las oficinas de Apple, mientras que en el sótano se encontraba el ingeniero de grabación Alan Parsons para grabar el concierto en dos magnetófonos de ocho pistas.

George Harrison invitó a Billy Preston para que les acompañara con su órgano y a lo largo de 45 minutos se grabaron nueve tomas de cinco canciones: ‘Get back’ (tres tomas), ‘Don’t let me down’ (dos tomas), ‘I’ve got a feeling’ (dos tomas), ‘One after 909’ (una toma) y ‘Dig a pony’ (una toma).

Tres de ellas (’Ive got a feeling’, ‘One after 909’ y ‘Dig a pony’) se incluyeron en la edición del álbum ‘Let it Be’.

Como único público, los Beatles contaron con el personal de las oficinas de Apple y el equipo de rodaje de Michael Lindsay-Hogg, pero el sonido generado por el improvisado ‘show’ atrajo la atención de numerosos vecinos y viandantes, los cuales, mirando hacia las alturas se preguntaban qué estaba sucediendo. Se corrió la voz y pronto Savile Row estaba más concurrida que de costumbre llena de curiosos y fans del cuarteto. También la policía metropolitana se percató del evento y no tardaron mucho en llamar a las puertas de Apple para pedir explicaciones. Aunque los empleados de Apple trataron de darles largas, bajo amenaza de arrestos los policías lograron acceder a la azotea para dar por finalizado el concierto. Cuando los Beatles vieron aparecer los uniformes, comprendieron que su ‘travesura’ había llegado a su fin y durante la última toma de ‘Get Back’, McCartney improvisó unos versos en el estribillo: “Has estado tocando de nuevo en la azotea y sabes que a mami no le gusta, por lo que te va a arrestar!”.

Lennon se despidió de la improvisada audiencia poniendo fin a la última actuación en vivo de John, Paul, George y Ringo. Ocho meses después, tras finalizar la grabación de ‘Abbey Road’, la banda estaba prácticamente disuelta, hecho que se confirmó oficialmente en abril de 1970.

Shayra Ramírez

Vía Efemérides Musicales