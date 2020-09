8.866 casos de COVID-19, 4.410 diagnosticados en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 8.866 casos de COVID-19, de los cuales 4.410 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 3.168 del martes. En total ya se han diagnosticado de COVID-19 a 543.379 personas en España desde el inicio de la pandemia. Respecto a las muertes, el nuevo informe publicado por el departamento dirige Salvador Illa ha registrado 34 fallecidos más, 246 en la última semana. Así, la cifra actual de fallecidos por COVID-19 en España se eleva a los 29.628. Madrid vuelve a ser la comunidad con más casos y aunque el ritmo de contagios en el país se mantienen, aumentan las zonas con medidas más restrictivas como en Andalucía y Baleares.

Actualmente hay 8.398 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España y 1.131 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.107 ingresos y 884 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,3 por ciento.

Asimismo, el informe publicado por Sanidad muestra que en los últimos 7 días se han registrado 2.060 ingresos hospitalarios (138.410 desde que el virus llegó a España) y 171 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), siendo 12.660 las personas que han sido ingresadas en estas unidades desde que comenzara la pandemia.

Madrid duplica los contagios

Los contagios por coronavirus se han duplicado en las últimas 24 horas en la Comunidad de Madrid al pasar de 774 a 1.390, a los que hay que sumar otros 2.817 casos que datan de días anteriores y han sido incorporados ahora al recuento, mientras que los fallecidos aumentan de 21 a 27. Desde el inicio de la pandemia se han detectado 155.801 casos confirmados de coronavirus por PCR, según el informe que publica este miércoles la Consejería de Sanidad. Además, han perdido la vida a causa de esta enfermedad 15.484 personas: 9.644 en los hospitales, 4.838 en centros sociosanitarios, 973 en domicilios y 29 en otros lugares.

Por otro lado, hay 2.138 ingresados en el hospital por coronavirus (uno menos que el martes) y 294 en unidades de cuidados intensivos (19 más). Las cifras desde el inicio de la pandemia ascienden a 50.709 hospitalizados y 4.402 pacientes en cuidados intensivos. Atención Primaria da seguimiento a 8.489 pacientes en la Comunidad de Madrid, 369.573 en total desde el inicio de la crisis sanitaria. Las altas hospitalarias registradas en las últimas 24 horas son 252 y 47.684 desde que comenzó la pandemia.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad cifra en 152.185 los contagiados de coronavirus en la Comunidad de Madrid, de los cuales 1.728 han sido notificados el día previo y los fallecidos en 8.782 (80 de ellos en los últimos siete días).Además, el Ministerio de Sanidad notifica 396 pacientes con fecha de ingreso en los últimos siete días en la Comunidad de Madrid y 11 casos que han ingresado en UCI durante el mismo periodo de tiempo, hasta un total de 45.907 y 3.772 respectivamente desde el inicio de la pandemia. El Ministerio sitúa en el 17 % el total de porcentaje de camas de hospital ocupadas por pacientes de covid en la Comunidad de Madrid.

Tras la entrada en vigor del nuevo sistema de recopilación de datos para obtener una información individualizada de cada caso en las comunidades, corregir series y eliminar duplicados, el Ministerio avisa de que se está efectuando “una validación individualizada de los casos, por lo que puede haber discrepancias” respecto a días previos, tanto de los positivos como de las hospitalizaciones, las UCI y fallecidos.

Contagios comunitarios en Andalucía

Aunque el ritmo de contagios se mantiene en España, aumentan las zonas con medidas restrictivas como es el caso de Andalucía, que considera que en la provincia de Málaga, con 222 hospitalizados y 30 en la UCI, ya no se puede hablar de rebrotes de positivos por COVID-19 sino de “contagio comunitario“, por lo que aconseja a los ayuntamientos que limiten los eventos multitudinarios “a lo estrictamente necesario”.

En Málaga, que concentra más del 30 por ciento del total de ingresados de Andalucía, la tasa de positivos por PCR en los últimos catorce días se sitúa en 202, mientras que la media andaluza es de 124. Uno de los brotes registrado en la provincia afecta a la residencia Domusvi Azalea de Marbella (Málaga), con 17 positivos (10 residentes y 7 trabajadores).

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha afirmado que Andalucía no registra todavía transmisión comunitaria del coronavirus, aunque ha precisado que sí hay contagios comunitarios, los cuales “hay en todos lados”, y que son aquellos casos que “no podemos etiquetar” y “vincular a algún brote”.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Aguirre ha destacado que en Andalucía existen 8.100 rastreadores, lo que significa “un rastreador por cada 4.000 habitantes”, con lo que “tenemos capacidad de amortiguarlo perfectamente”. Además, ha indicado que “hay sitios donde es muy difícil meter a todo el mundo dentro de un brote, porque puede haber muchas formas de contagiarse”, de modo que luego “hago el rastreo y no tengo capacidad de vincularte a ningún brote”, para añadir que eso “es lo que llamamos contagios comunitarios”, que “los hay en todos lados”. Así, ha aclarado que la transmisión comunitaria es cuando “ya es explosivo” y “nosotros no tenemos todavía”.

“Tenemos casos los cuales no podemos etiquetar, que son lo contagios comunitarios, pero no transmisión comunitaria“, ha incidido el consejero de Salud, que ha recordado que ya son 765 las personas hospitalizadas por COVID actualmente en la región, lo que supone “una cuarta parte del tope máximo” de los últimos días de marzo y principios de abril, cuando “había una ocupación del 60% de nuestro sistema hospitalario”. “El impacto de la primera ola fue importante con más de 2.700 ingresos pero no fue lo traumático que en otras comunidades”, ha manifestado.

Aguirre ha añadido también que espera que las cifras de COVID actuales en Andalucía, después de que se hayan marchado muchos de los turistas de la comunidad, “disminuyan para la semana próxima o la otra“, y ha destacado el “fortalecimiento” de la atención primaria, aunque ha reconocido que “han forzado mucho la primaria en un momento en que había que dar vacaciones a médicos y enfermeros y hemos encontrado una bolsa de contratación donde no hay médicos ni enfermeros”. Pero, ha destacado, “hemos ofertado una continuidad asistencial, y 5.000 ya lo han cogido”.

Municipios que piden el confinamiento

El alcalde de Pedro Martínez (Granada), Juan Antonio Fernández, ha pedido a la Junta de Andalucía el confinamiento de la localidad para poder erradicar el brote registrado en el municipio, donde se han detectado ya 30 positivos por coronavirus.

En un bando municipal publicado en las redes sociales del Ayuntamiento y recogido por Efe, el regidor informa de que en las últimas horas se han notificado seis nuevos casos por COVID-19 en esta localidad perteneciente a la comarca de Guadix de apenas un millar de habitantes.

Por ello, ha pedido a la administración autonómica que aplique el confinamiento de la población, pues desde que se detectó el primer positivo hace ahora una semana son ya 30 los contagios que se han registrado en la localidad.

Mientras, el Govern balear confinará desde el viernes y por un mínimo de 15 días los barrios palmesanos de Son Gotleu, Can Capes, La Soledat Nord y una parte de Son Canals, donde viven casi 23.000 personas integradas en el área con mayor incidencia de coronavirus de las islas. Los vecinos de estas barriadas, entre las más humildes de la capital de Baleares, no podrán salir del área salvo para actividades esenciales como acudir al trabajo o al médico y las reuniones familiares y sociales se restringen a un máximo de 5 personas.