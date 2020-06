8 errores habituales en la Renta 2019

Elaborar la declaración de la Renta no es coser y cantar, especialmente si eres trabajador autónomo. La Renta 2019 de los autónomos presenta, igual que en las campañas de ejercicios anteriores, una serie de diferencias respecto a la de los trabajadores asalariados. Esta complejidad puede dar lugar a dudas y titubeos en el proceso de confección. ¿ De qué errores te alertamos en las siguientes líneas? Presta atención.

1. Confirmar el borrador sin revisión

Hemos perdido la cuenta de las veces que hemos aconsejado sobre este aspecto. Pero no nos cansamos de repetirlo. El borrador previo a la presentación de tu Renta 2019 incorpora una serie de datos fiscales. Los datos referentes a tu actividad económica como autónomo están prácticamente incompletos ya que Hacienda no cuenta con toda la información al respecto.

En definitiva, el borrador de la Renta del autónomo es automático y no conviene confirmarlo sin revisar y completar la información que falta.

2. Tributar por un régimen diferente al tuyo

La Renta es la declaración anual del IRPF que como autónomo tributas por algunos de estos tres regímenes:

Régimen de estimación directa normal

Régimen de estimación directa simplificada

Régimen de estimación objetiva (módulos)

El epígrafe de tu actividad económica marca el régimen de tributación de tus ingresos. Tenlo muy en cuenta tu régimen fiscal a la hora de cumplimentar la información sobre los rendimientos de la actividad económica en tu Renta 2019. Esta labor se verá facilitada si has estado presentado pagos fraccionados durante el ejercicio.

3. No confirmar la correlación de las declaraciones trimestrales con la Renta 2019

Comentábamos al inicio que es fundamental completar el apartado de rendimientos de la actividad económica. Para esta tarea tienes que contar con las declaraciones trimestrales que hayas presentado durante el ejercicio 2019 así como los libros contables. Comprobar la correlación entre los ingresos y gastos declarados cada tres meses y los que vas a declarar en el modelo anual es básico.

4. Dejar de aplicar las deducciones y reducciones que te corresponden

Como contribuyente en general y como trabajador autónomo en particular. Debes tener muy presente las deducciones fiscales que puedes aplicar en tu declaración de la Renta 2019. Estas deducciones ajustan el resultado de tu Renta y pueden ser generales o autonómicas.

Ignorar que puedes deducirte parte de tus a planes de pensiones, aportaciones a ONGs o 1.200 euros por ser familia numerosa es muy poco conveniente. ¿No crees?

Tampoco debes perder de vista las reducciones para el cálculo del rendimiento neto de tu actividad económica. ¿Sabías que puedes acogerte a un 20% de reducción del rendimiento neto positivo por inicio de actividad económica?¿O qué si tienes un único pagador puedes optar a la reducción de hasta 3.700 euros para autónomos dependientes en tu Renta 2019? Como verás, no son cifras que debas pasar por alto.

5. Desconocer que hay rentas por las que no pagarás ni un euro

Si te enfrentas sin ayuda a tu declaración de la Renta 2019, algo que desaconsejamos si no eres especialista, es importante que identifiques aquellos ingresos exentos de tributación en el IRPF. En los dos últimos ejercicios ha habido novedades respecto a la prestación por maternidad. Y si has emprendido con la capitalización del paro te conviene saber que la prestación tampoco tributa en la Renta siempre que cumplas con el requisito de mantenimiento de la actividad durante cinco años.

6. Olvidar las ayudas y subvenciones

Cuidado porque generalmente las subvenciones y ayudas públicas sí se declaran en la Renta pero la forma en que se haga depende de si es una ayuda relacionada con tu actividad económica o una ganancia patrimonial. Para que nos entendamos. La casilla donde computes ese ingreso no será la misma se se trata de una subvención al autoempleo o del Plan PIVE para la compra de un vehículo particular.

7. Enfrentarte a la Renta sin atender a las novedades de la campaña

¿Tuviste la fortuna de ganar un premio de lotería en 2019? El importe exento de tributación ha aumentado en esta campaña de la Renta 2019. Es una de las principales novedades de la Renta 2019 y junta a ella figuran otras relacionadas con la declaración de inmuebles o el espacio reservado para los rendimientos de la actividad económica que debes conocer. No estar al tanto de ello puede descolocarte a la hora de elaborar tu Renta 2019 a través del modelo D-100.

8. No contar con una asesoría fiscal para confeccionar la Renta 2019

Lo sabemos. Ahora mismo no sabes por dónde empezar para evitar estos errores, algunos de los cuales te suenan a chino. La forma de no caer en ninguno de ellos es confiando la gestión a quien tienen conocimiento y experiencia suficientes para no titubear en tu presentación de la Renta y asegurarte el mejor resultado.

Entendemos que quieres ahorrar y optas por enfrentarte en solitario esta laboriosa tarea en la que no eres especialista. Y al final lo barato sale caro. Un error puede dar lugar a una comprobación tributaria o a una sanción. ¿Realmente vas a exponerte? Si la respuesta es no puedes ponerte en contacto con la asesoría online de Infoautónomos para conocer los detalles de nuestro servicio de confección y presentación de la Renta 2019. Solo tendrás que informarte con nosotros y si decides contratarnos, mandar la documentación que te pedimos. ¿Fácil no?