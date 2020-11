A.U.P.A convoca la campaña #comercioseguro y hace un llamamiento a asociaciones y plataformas para unirse en contra de los cierres indiscriminados

Comparte en redes sociales













En los últimos meses la crisis del Covid-19 ha exterminado a más de 200,000 pequeñas empresas en España y todo apunta a que en esta segunda oleada acabará con el doble que la anterior.

Debido a la incertidumbre y a la falta de capacidad de los Gobiernos Autonómicos y Central para atacar a esta crisis, han puesto en entredicho la capacidad de los autónomos y pequeñas empresas para adaptarse a la nueva normalidad y han iniciado una campaña de difamación pública alegando inseguridad en nuestros negocios.

La realidad es que todos los datos hablan en contra de éstas declaraciones y deja claro que los verdaderos focos de propagación no se encuentran en nuestros locales (incluidos bares y restaurantes), sin embargo, las administraciones siguen prohibiendo la apertura de muchos de ellos, la reducción del aforo del resto y el consejo a los ciudadanos de que no recurran a nuestros servicios sin seguir un planteamiento científico que avale estas decisiones.

Este tipo de campañas está terminando de cavar la tumba no solo de autónomos y pequeñas empresas, si no del consumo del producto nacional y de proximidad. Además alienta a la compra on-line beneficiando a gigantes de la industria que luego no dejan beneficios al país y a la economía sumergida que no ofrece una calidad y profesionalidad en el servicio.

Mientras tanto los autónomos nos vemos obligados a bajar las persianas de nuestros negocios sin un plan de ayudas que no tenga letra pequeña y con la obligación de seguir pagando el cien por cien de los gastos, tasas e impuestos. A todo este drama hay que sumar la reciente subida en la cuota de la seguridad social y la próxima subida de impuestos que reflejan los presupuestos generales.

Es por todo esto que A.U.P.A. (Asociación de Autónomos Unidos Para Actuar) crea el movimiento #comercioseguro junto con la unión de otras plataformas y asociaciones para reivindicar que los autónomos nos esforzamos día a día por abrir nuestros negocios de una forma segura y con la mayor profesionalidad que el usuario pueda encontrar. Sin importar el sector, la localidad y de forma apartidista y altruista, como siempre ha trabajado A.U.P.A, hacemos un llamamiento a todos los autónomos que se ven cada día más presionados por la situación y necesitan alzar la voz.