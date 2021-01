Acogida entre luces y sombras del comercio local

Comparte en redes sociales













Este viernes 29 de enero por fin han abierto los comercios de proximidad, aquellos que permanecían cerrados por las medidas restrictivas impuestas por la Junta de Extremadura. La apertura es parcial, tan solo cuatro horas, de 10 de la mañana a dos de la tarde, y de lunes a viernes.

Algunos de los comerciantes consultados por Digital Extremadura se muestran esperanzados en que esta apertura parcial sea el inicio de una deseada normalidad que se hace de rogar y el anhelo de todos es que los datos negativos que acusa la pandemia actual vayan disminuyendo para el bien de la economía en general y de los negocios en particular.

Las luces y sombras vienen dadas porque consideran que si bien al menos pueden abrir los negocios, se quejan de que no puedan atender a la clientela por las tardes ni los findes de semana, cuando parte de ella, debido al trabajo que se desarrolla en las mañanas, no pueda acudir a comprar porque el horario establecido no lo permite.

No obstante la animación en las calles, sobre todo las del centro de las ciudades con más de 3.000 habitantes ha sido la tónica general incluso con colas en el exterior de los comercios, la mayoría de ciudadanos que han acudido a devolver o cambiar artículos procedentes de las fechas navideñas y de los Reyes pasados y otras a comprar aquellos productos necesario en el día a día.