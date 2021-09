ADENEX muestra su preocupación por un cerramiento de caza mayor en una zona de reintroducción y campeo de lince ibérico en Campillo de Llerena

Comparte en redes sociales













La Delegación de ADENEX (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura) en la Campiña Sur muestra su preocupación por la autorización y construcción de un cerramiento impermeable para la fauna dentro del interior de un coto de caza mayor en la localidad de Campillo de Llerena.

Dicha autorización ha sido otorgada por el Servicio de Caza, Pesca y Agricultura junto al Servicio para la Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Junta de Extremadura, lo que ha permitido que en el interior de este coto se instale un cerramiento o cercado de gestión cinegética. La Delegación de ADENEX en Campiña Sur muestra su preocupación por este hecho, ya que la zona está dentro de áreas de reintroducción y campeo del lince ibérico (Lynx pardinus), especie catalogada, a nivel regional, en peligro de extinción para la que se han dedicado grandes esfuerzos tanto humanos como económicos de cara a mejorar su situación y conservación en Extremadura.

Además, el cerramiento, que cuenta con una superficie inferior a 200 hectáreas y ha sido realizado recientemente en la finca denominada “Montes Hoyos”, en el término municipal de Campillo de Llerena, está situado en una zona incluida dentro de la Red Natura 2000, concretamente, en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Campiña Sur-Embalse de Arroyo Conejos”.

Este cerramiento se ha autorizado por la administración regional como un cerramiento no cinegético. No obstante, sus características inducen a pensar que no se ha respetado este carácter, como el hecho de poseer una altura de malla de 1,5 metros, una distancia entre postes de tres metros (para darle mayor rigidez) y diferentes elementos en su parte inferior para convertirlo en impenetrable al paso de la fauna silvestre. A su vez, el cerramiento posee un faldón de malla soterrado y se han colocado diferentes piedras para evitar que este pueda ser levantado. También se han instalado portillos para jabalí (Sus scrofa)con balancines que permiten el acceso de los mismos, pero no su salida.

Al mismo tiempo, se ha detectado la aportación regular de alimento en su interior, cuyo objetivo es atraer a la fauna, principalmente cinegética, al interior del coto.

Por otra parte, ADENEX tiene conocimiento de que dicha actuación ha sido denunciada por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil. Sin embargo, el hecho de que no se haya cambiado el cerramiento induce a sospechar que la denuncia haya sido archivada.

Otra cuestión que preocupa a la Delegación de ADENEX en Campiña Sur es la presunta introducción del muflón (Ovis musimon) en el interior del área que engloba este cerramiento, ya que se trata de una especie que actualmente se encuentra incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras. Este hecho ha generado una gran alarma social en el sector cinegético ya que sienta un precedente en la comarca, de cara a introducir dicha especie en otros cotos de la comarca o de la región.

Por todas estas cuestiones, ADENEX pide que la Junta de Extremadura rectifique y exija a los dueños de la finca la eliminación del cerramiento para que la fauna silvestre pueda circular libremente por el territorio en un espacio de alto valor ecológico con figura de protección a nivel europeo.