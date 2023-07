ADENEX pide visibilidad y ayuda para acabar con los incendios forestales

“Ni una hectárea más. Los incendios forestales son un problema de tod@s.” Este es el lema y declaración de intenciones de la nueva campaña impulsada desde la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX). Tal y como sostienen sus propios impulsores, esta campaña es un “grito de auxilio” de la sociedad extremeña, que reclama ayuda para acabar con los incendios forestales que año tras año destruyen montes, casas y el medio de vida rural, amenazando el futuro de los pueblos.

La campaña impulsada por ADENEX pretende reivindicar la importancia de los bosques extremeños en la lucha contra la crisis climática y su labor como sumideros de carbono a nivel global. Al mismo tiempo se pretende concienciar sobre el hecho de que los incendios forestales nos afectan a todos y por lo tanto la responsabilidad en materia de prevención también compete a toda la sociedad.

Desde la asociación recuerdan que nunca se habían desarrollado incendios de tal virulencia como en estos últimos años en Extremadura, los llamados “de sexta generación”, que cada vez comienzan antes y se alargan más. Las llamas ya han calcinado miles de hectáreas de espacios naturales de vital importancia. Si hablamos a escala nacional, en 2022 ardieron más de 250.000 hectáreas, el triple que en 2021. Unos datos que nos deben poner en alerta.

Extremadura es un paraíso natural único y rico en diversidad con más de un 30% de su territorio protegido. No obstante desde ADENEX avisan que esta protección basada en los inmensos valores naturales de sus hábitats no garantiza que estos espacios no ardan. Piden una lucha activa basada en el diálogo entre los diferentes agentes sociales, territorios y administraciones para aunar fuerzas y recursos en pro de los montes extremeños y su necesaria protección y conservación. En este sentido destacan la importancia de la prevención basada en una gestión forestal sostenible y adaptada a la crisis climática reduciendo la biomasa y mejorando la capacidad hídrica por árbol.

Esta acción da continuidad a la labor activa de ADENEX durante décadas en materia de lucha contra incendios, una labor basada en campañas de educación ambiental y también desde el ámbito científico, promoviendo una estrategia de gestión forestal integral, impulsando la prevención como herramienta indispensable y la investigación como instrumento imprescindible para el futuro.

Con esta campaña ADENEX alza la voz reivindicando mayor empatía hacia este problema y una implicación institucional activa que se traduzca en acciones concretas, principalmente basadas en la prevención y adecuación de nuestros bosques ante el reto de la crisis climática, que se traduce en mayor sequía y temperaturas más altas, ingredientes propicios para la propagación de los incendios.