AF1 Espadrille, las nuevas zapatillas de Rosalía, inspiradas en su abuelo, Dalí y su tierra

A estas nuevas zapatillas las ha bautizado con el nombre de “AF1 Espadrille“. Se trata del clásico modelo Air Force 1 de Nike con un pequeño twist, cordones largos de lazo que se anudan al tobillo y una suela que recuerda a la de unas alpargatas.

La inspiración de Rosalía para la elaboración de estas zapatillas también se encuentra en este post que publicó en la red social, ya que adjuntó unas imágenes de Salvador Dalí en las que se le puede ver luciendo este zapato con tanta historia. Fiel a sus orígenes, Rosalía elaboró estas zapatillas inspirándose en las espadrilles, que toman su nombre de la palabra catalana, espardenya, utilizada para describir los zapatos de lona con suela de cuerda enrollada y costuras verticales utilizados por los campesinos del siglo XIV en los Pirineos españoles.

El abuelo de Rosalía también formó parte de la historia de estas zapatillas que, todavía no sabemos si saldrán a la venta o no. “Me encanta mi lugar de nacimiento. Siempre hablo catalán, es parte de lo que soy y de lo que hago. Por ejemplo, tuve la oportunidad de diseñar un par de zapatillas Nike y me inspiré en un zapato tradicional de mi tierra que mi abuelo solía llevar todo el tiempo. Él siempre estaba trabajando, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Siempre estaba moviéndose y caminando de un lugar a otro y siempre llevaba las espardenyas, el zapato en el que me he inspirado. Por eso son muy especiales”, explicaba en ‘The Gurls Talk’, el podcast de la modelo Adwoa Aboah.

