Al CP Cacereño le preocupa la capacidad del estadio y al Real Madrid, el viaje

Al CP Cacereño le preocupa la capacidad del estadio Principe Felipe – 7.000 espectadores, en la actualidad – y al Real Madrid, el viaje, para elegir el medio de transporte idóneo.

El CP Cacereño se encuentra camino de Nepal donde va a jugar dos partidos amistosos con una expedición de 50 personas, entre jugadores, técnicos, directivos y acompañantes, los próximo 28 y 29 de este mes de diciembre. El Real Madrid ya ha comenzado los entrenamientos de cara al reinicio de la Liga y además afrontar el próximo día 3 de enero a las nueve de la noche, el partido de los dieciseisavos de final de la Copa de SM El Rey en el estadio Príncipe Felipe de la capital cacereña.

Pocos días va a tener para la recuperación y preparación del partido de su vida el CP Cacereño, a cuyos dirigentes les preocupa sobremanera la ampliación de la capacidad del estadio, que se pretende llegue al menos a los 20.000 espectadores. Los contactos con empresas que alquilan gradas supletorias están a punto de fructificar y de ello depende que las entradas se pongan a la venta algo que están esperando miles de aficionados que a la hora de redactar esta información – siete de la tarde del lunes 26 de diciembre – aun no está concretado. Muchos son los comentarios al respecto de los precios a establecer pero no dejan de ser meras especulaciones. Lo cierto es que se está a una semana de la celebración del partido ante los merengues y sigue la expectación a tope. De lo comentado depende la venta de entradas, que serán preferentes para patrocinadores y socios, seguidos de abonados para finalizar con la venta física y on line para los aficionados en general.

PUBLICIDAD EN EL ESTADIO

El CP Cacereño lo tiene bien claro: llenar a tope el estadio, sacar la mejor de las taquillas a la vez que sumar un buen monto de euros mediante la publicidad. Para ello la empresa Sponsor4u ha establecido unas tarifas que van desde los 600 euros por cuatro apariciones de 15 » a 10.800 euros por 80 apariciones de 15 «. La producción de los vídeos será de 600 euros.

EL VIAJE DEL REAL MADRID

El Campeón de Europa ya ha iniciado los entrenamientos de cara al reinicio de la Liga y el partido de la Copa de SM El Rey ante el CP Cacereño. Ver a los astros Benzema, Modric o Vinicius es el anhelo de todos. Y así se espera o se verá. Uno de los aspectos que más preocupa al equipo de Ancelotti es el viaje, ya que las infraestructuras de comunicación con Cáceres desde Madrid son además de precarias o en autobús, tren o carretera. Si es en avión Se haría mediante el aeropuerto de Talavera la Real y a continuación, la expedición blanca se trasladaría por autobús o viajar en este medio directamente desde Madrid. Queda la opción del tren, pero ante la incertidumbre de sufrir algún percance – el último ha sido un retraso de 30 minutos este pasado domingo, 25 – está prácticamente descartado.