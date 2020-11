 Alerta 3 en toda Extremadura para frenar la pandemia de la Covid-19

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha decidido este viernes declarar el nivel de alerta 3 (o nivel de alerta alto) en la Comunidad Autónoma durante 14 días, lo que supone medidas de control de aforo más restrictivas en todos los municipios.

Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha aclarado que estas medidas empezarán a aplicarse desde la publicación de esta resolución en el DOE, que se producirá a lo largo del fin de semana.

Entre otras limitaciones, el nivel de alerta 3 supone que los locales comerciales tendrán un máximo de aforo permitido del 40 por ciento, y si es dentro de un centro o parque comercial, en las zonas comunes será de un 30 por ciento, mientras que los hoteles y alojamientos turísticos tendrán un máximo permitido del 35 por ciento en sus zonas comunes.

Por lo que respecta a los locales de hostelería y restauración, no estará permitido el consumo en barra y dentro del local no se podrá superar el 40 por ciento del aforo, con un límite en las mesas de 6 personas si no son convivientes. En las terrazas al aire libre el porcentaje no superará el 50 por ciento del aforo, guardando la distancia de seguridad. En los lugares de culto el porcentaje será de un máximo del 25 por ciento.

El consejero ha dejado claro que el nivel de alerta 3 no supone ni el confinamiento ni el cierre perimetral de la región, sino aplicar “unas medidas de control de aforo con el objetivo y el deseo de poder reducir de forma más rápida la incidencia acumulada”.

De esta decisión, ha dicho Vergeles, se ha informado a los agentes económicos y sociales de la región, así como al presidente de la FEMPEX y a todos los portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura. También se hará, ha señalado, una comunicación oficial al Ministerio de Sanidad.

