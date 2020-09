Alerta con una nueva estafa: correos electrónicos falsos que suplantan a Bankia o Santander

La Guardia Civil alerta sobre una nueva estafa: correos electrónicos falsos que suplantan a Bankia o Santander. Los ataques de phishing son cada vez más comunes y los ciberdelincuentes encuentran nuevos métodos cada vez más elaborados para tratar de robar cualquier tipo de información.

El último intento que está circulando por Internet y del que se ha hecho eco la cuenta de Twitter de la Guardia Civil es una campaña de emails fraudulentos que se hacen pasar por diferentes entidades como Banka o Banco Santander.

Como es habitual en estos casos, el cebo está en una oferta muy tentadora que en esta ocasión trata de mejorar la seguridad de tu cuenta de manera totalmente gratuita bajo un enorme riesgo si no lo haces.

El problema viene cuando decides hacer caso y entrar en esa web, ya que su única intención es robarte cualquier tipo de información privada empezando por tus credenciales para tener acceso a tu información bancaria y así poder extraer el dinero sin problemas. Este tipo de acciones se ha hecho cada vez más habitual y ha habido víctimas de todo tipo como la que se ha hecho pasar por el Ministerio de Trabajo recientemente o por la Agencia Tributaria hace un par de semanas. El problema es que es muy sencillo caer en este tipo de trampas porque los delincuentes copian realmente bien a estas compañías, pero también es cierto que existen ciertas recomendaciones clave para que esto no ocurra: no abrir correos de desconocidos o que no hayas solicitado, precaución con los enlaces y revisa siempre la URL por si detectas algo raro antes de meter tus datos personales.