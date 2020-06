Algunas guarderías extremeñas abrirán a pesar de la “Guía de Sanidad”

Algunos centros infantiles y guarderías privadas de la región abrirán sus puertas a partir de

mañana lunes día 15, pero se sinceran con las familias para decirles que será imposible cumplir con el

distanciamiento social y otras normas. Si nos dejan abrir entendemos que la Junta de

Extremadura asume esta realidad.

Así lo manifiestan en un comunicado enviado a Digital Extremadura.

Desde ACEIGEX (Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura) han comunicado al Consejero de Sanidad en varias ocasiones que esa guía no tenía en cuenta la

realidad del sector ni nuestra forma de trabajar con los niños. ” Existen aspectos afectivos,

emocionales, educativos… que esa guía no tiene en cuenta ¿en serio quieren que tengamos a

los niños menores de un año toda la mañana en tronas, sillas de paseo o parques infantiles

separados? ¿ahora somos cárceles de bebés? ¿en serio ponen un límite de 38º C de temperatura

cuando normalmente no entran cuando tienen 37,5ºC o más? ¿Y lo de lavar pezoneras?

¿Piensan en la Consejería de Sanidad que las educadoras le dan el pecho a nuestros alumnos?

En conclusión, esta guía muestra un total desconocimiento de nuestro sector y no es adaptable

al día a día de nuestros centros.”

Este colectivo considera que lo mejor sería crear un grupo

de trabajo para elaborar de forma conjunta la guía, pero la contestación del consejero fue

reiterarnos una y otra vez “NO NEGOCIO CON ASOCIACIONES”. ” La única opción que nos ofreció

el Consejero fue la de enviarle nuestras medidas por escrito donde le explicábamos que el distanciamiento

social y otras medidas no eran viables. Es irónico que nos diese las gracias por nuestra

colaboración cuando las decisiones las han tomado de forma unilateral.”

Algunos centros tendrán que abrir para apoyar a las familias que se tienen que reincorporar al

trabajo,porque si no abren ya tendrán que cerrar para siempre. ACEIGEX y los centros que se

vean obligados a abrir ” quieren ser totalmente sinceros con las familias y manifestar que

mantendrán estrictos protocolos higiénico-sanitarios para minimizar las posibilidades de

contagios en los centros, pero es imposible y cruel para nuestros niños mantener el

distanciamiento social de 1,5 metros y otras medidas. Entendemos que la Junta de Extremadura

asume esta realidad, como manifestó la Consejera de Educación para no abrir los centros

públicos, y aún así nos permite abrir nuestros centros.”