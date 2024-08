Álvaro Martín logra la medalla de bronce en los 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de París

Comparte en redes sociales

París- En un emocionante final, el marchador español, extremeño de Llerena, Álvaro Martín logró la medalla de bronce en los 20 kilómetros marcha, sumando la segunda medalla de España en estos Juegos Olímpicos 2024. El ecuatoriano Pintado se coronó como campeón, mientras que el brasileño Bonfim obtuvo la plata.

La prueba fue una batalla constante entre los mejores marchadores del mundo, con los españoles Álvaro Martín y Paul McGrath en el grupo principal durante la mayor parte de la carrera. Sin embargo, en el último kilómetro, Martín dio un giro de tuerca y logró un tiempo de 3:31′ para obtener el bronce.

«Lo he dado todo. Me ha tocado esta posición, pero me he dejado el hígado. Cuando han pegado los tirones, no he podido. Estoy muy feliz por Álvaro Martín. Es el mejor, la cabra», dijo McGrath en una entrevista con COPE.

La medalla de bronce de Martín es la segunda de España en estos Juegos Olímpicos, después del bronce logrado por Fran Garrigós en judo en la categoría -60 kg. La medalla es un gran logro para el marchador español, que se ha destacado en la competición.

La carrera fue emocionante y constante, con los atletas luchando por mantener el ritmo en condiciones de humedad alta y calor abrasador. Los marchadores se arrojaban agua por encima como si fuese una manguera para intentar mantener la temperatura corporal.

La medalla de bronce de Martín es un gran logro para el equipo español de atletismo y un gran orgullo para el país y como no para la región extremeña, en donde hace tres días la Junta le ha concedido la Medalla de Extremadura..

La medalla es un reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de Martín y su equipo, y es un gran motivador para los atletas españoles que compiten en los próximos Juegos Olímpicos.