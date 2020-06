AMARAL ANUNCIA GIRA EN ACÚSTICO

El año comenzó con dos conciertos de la Gira Salto al Color con las entradas agotadas y con una agenda que tenía más de 30 conciertos multitudinarios por delante. Pero como dice la canción Cuando Suba la Marea: “pero todo cambió y lo de menos es buscar una forma de entenderlo”. El contexto actual hace que aún no se pueda vislumbrar con certeza qué pasará en los próximos meses y cuándo se podrán volver a realizar eventos multitudinarios con las condiciones de seguridad óptimas, pero Eva y Juan no se conforman con sentarse a esperar y han decidido reorganizar todo, adaptándose a las actuales circunstancias para poder estar cuanto antes junto a su público. Para ello ofrecerán conciertos en distintos puntos de la geografía nacional, en formato acústico y sin banda. Tan solo Eva y Juan, con sus guitarras, sus canciones, (las de Salto al Color, y de los discos anteriores, muchas de las cuales ya forman parte de la historia de la música popular) y su capacidad de sobra conocida para emocionar en actuaciones íntimas de aforo reducido. Y es que Eva y Juan, acostumbrados a congregar a miles de personas en su conciertos (70.000 en el último de Zaragoza), no han dejado nunca de tocar en pequeñas salas como las que les vieron crecer como banda. Tras unos meses en los que, confinados cada uno en su casa, Eva y Juan han estado en constante contacto con sus seguidores, a través de distintos, conciertos online y de numerosas iniciativas sociales (Día de la Tierra de WWF Adena, actuación en hospital de emergencia de IFEMA con Músicos Por la Salud, colaboración con Médicos sin Fronteras, El Gran Reto Solidario en beneficio de Comité de Emergencia, o participación en Los Abrazos Prohibidos a beneficio del CSIC) ha llegado el momento de volver a tocar en directo, ante un público reducido, pero sin pantallas de por medio, para volver a sentir el incomparable poder de la música en directo. FECHAS Y ENTRADAS DE GIRA ACÚSTICA PRÓXIMAMENTE EN www.amaral.es