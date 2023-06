Angel Pelayo, VOX: Que Guardiola me llame, seguimos con la mano tendida

Angel Pelayo, el líder de VOX en Extremadura, ha mantenido una entrevista con Periodista Digital, en la que se ha vuelto a reiterar en su actitud de » mano tendida» hacia María Guardiola, la candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura por el Partido Popular.

Según Pelayo:

Asimismo, añade que:

«Mantenemos la mano tendida por supuesto, nosotros no hemos roto la negociación. Hemos sufrido ataques verbales de la señora Guardiola y faltas de respeto, pero pese a todo eso tenemos un sentido del deber que nos obliga a mantener esa mano tendida porque la ilusión depositada en nosotros no puede verse malograda por una cerrazón del PP. Yo no voy a faltar a mi deber que es llegar a un entendimiento. No voy a caer ni en provocaciones, me van a dar igual. Cuando la señora Guardiola lo crea oportuno que me llame, porque es a ella a quien le corresponde formar gobierno. Y yo me sentaré encantado a retomar las negociaciones»