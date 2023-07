ANPE Extremadura denuncia condiciones laborales y retributivas tribunales oposición Secundaria y enseñanzas medias de las provincias de Cáceres y Badajoz

En el presente mes de junio se están celebrando las oposiciones al Cuerpo de Secundaria y Enseñanzas medias en las provincias de Cáceres y Badajoz.

Los trabajos como miembros de tribunal empezaron a principios junio, teniendo que compaginar las mañanas en sus centros de trabajo en los institutos con las reuniones por la tarde como miembros de tribunal.

Las actuaciones con los opositores empezaron el día 17 de junio donde fueron examinados de dos pruebas práctica y tema.

A partir del día 19 de junio los miembros de tribunal tenían que corregir las prácticas y a partir del día 23 compaginar corrección de pruebas y lecturas de opositores de temas mañana y tarde.

Debido al calendario, a las jornadas establecidas y obligadas por la administración, los miembros de tribunal han estado una media de 13 horas diarias trabajando, añadiendo el tiempo de los desplazamientos a sus poblaciones de origen cuando este distaba menos de 100 kilómetros. El tiempo que disponían para el almuerzo no llegaba a la hora y en algunos casos a la media hora entre sesión de mañana y tarde.

Por otro lado, los miembros de tribunal y opositores han estado sometidos a temperaturas mínimas de 35º C y máximas de 42º C dentro de los centros educativos. No se les ha proporcionado medios de refrigeración en el aula, llevando en algunos casos sus propios ventiladores. Hay miembros de tribunal que se han mareado debido a estas condiciones.

Con respecto al pago del trabajo realizado son de 60 euros aproximadamente por día, independiente de las horas realizadas, y no tiene derecho al abono del almuerzo para los que residen en la misma localidad donde se celebra la actuación, sin posibilidad de poder ir a sus domicilios a comer por lo ajustado del tiempo. Consideramos el pago realizado por la administración insuficiente.

Las actuaciones van a continuar para realizar la exposición de programación y unidad didáctica hasta el 12 de julio.

Desde ANPE Extremadura se ha denunciado a las distintas Inspecciones de Trabajo Provinciales, tanto de Cáceres como de Badajoz, las condiciones laborales de dichos docentes, ya que se infringe las horas de una jornada laboral, sin compensación económica por horas extras y las condiciones de trabajo con temperaturas altísimas sin que la administración tome medidas al respecto, se señala en un comunicado enviado a Redacción DEx.

En las oposiciones del 2022 ANPE Extremadura ya denunció estas circunstancias » sin que la administración haya intervenido, ni mejorado las condiciones de los miembros de tribunal».

» Los tribunales de oposición siguen sufriendo estás condiciones a pesar de que la administración tiene conocimiento de ellas y que se dan año tras año «.

Por los hechos que denuncia ANPE, este colectivo solicita a la Inspección de Trabajo » que intervenga y que actúe corrigiendo lo que consideremos un abuso a sus trabajadores por parte de la administración de Educación en Extremadura «.