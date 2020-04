APAGÓN CULTURAL PROMOVIDO POR ASOC IACIONES Y PROFESIONALES DE LA CULTURA AL MINISTRO RODRÍGUEZ URIBES

La rueda de prensa del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, del pasado martes día 7 de abril, ha sido criticada por el sector cultural. Un comunicado firmado por más de 60 organizaciones de actores, creadores y técnicos de cine, teatro o la danza, reclama un cambio de actitud del Ministerio en defensa de la industria y critican las palabras del ministro Rodríguez Uribes .

Debido a su importancia, reproducimos íntegramente el Coimunicado de las asociaciones y los profesionales de la Cultura en España.

Comunicado al Ministro de Cultura

Excmo. Sr. Ministro:

Sin duda, será plenamente consciente de que su intervención en la rueda de prensa del martes 7 de abril ha generado una fuerte reacción crítica en las asociaciones y en los profesionales de la Cultura. No se trataba de decir a la ciudadanía que lo primero es la salud, como si no estuviéramos todos de acuerdo, y que las ayudas a la Cultura se encuentran incluidas dentro del paquete general para todas las empresas y trabajadores españoles. Lo obvio es innecesario decirlo. Tampoco se esperaba que dijera que las medidas excepcionales para la Cultura ya llegarían en su momento. Con estas declaraciones solo consigue, lamentablemente, crispar los ánimos de las más de 700.000 personas que viven (de momento) de las industrias culturales. Por otro lado, nos muestra ante la opinión pública como un sector insolidario por proponer medidas unilaterales para nosotros con independencia de la suerte que corran el resto de ciudadanos españoles. Y eso, además de profundamente injusto, no es cierto.

El mundo de la Cultura está demostrando su máxima solidaridad con la ciudadanía desde el primer día del confinamiento. Los españoles, encerrados en sus casas, están consumiendo cine, teatro, circo, danza, música y libros de una forma mayoritaria para combatir la ansiedad que provoca el estado de alarma. Además, todas las empresas, profesionales, técnicos y artistas de la Cultura hemos subido nuestras obras de forma gratuita y voluntaria a toda clase de plataformas para que los ciudadanos puedan disfrutar de ellas. Nos consideramos parte del pueblo y somos solidarios con el pueblo.

Pero nuestro sector es específico y necesitamos medidas específicas, como bien sabe, que contribuyan a mantener el tejido empresarial y a los artistas y técnicos, penalizados por su intermitencia, que hace imposible que puedan beneficiarse de las medidas sociales aprobadas para el resto de los trabajadores; personas y empresas que deben mantenerse con vida para que, una vez superada la crisis sanitaria, se pueda volver a la normalidad cultural. Los espacios de exhibición fueron los primeros en cerrar y serán los últimos en abrir. Por ello, requerimos que consensúe con nosotros las diferentes medidas que le hemos enviado, que sean estudiadas y que pueda dar una respuesta real y eficaz: cuáles se aplicarán, de qué manera y en qué plazos.

Mientras nuestro Presidente del Gobierno levanta la bandera de la Unión Europea para buscar soluciones conjuntas para todos sus miembros, reclama ayudas solidarias urgentes y se convierte a la vez en el líder europeo que lucha por todos, el ministro de Cultura de España se queda callado sin liderar las necesidades de la Cultura en nuestro país. Sus homónimos de Francia, Portugal, Alemania, Austria e Italia están luchando por la Cultura en sus países y en Europa. Hemos podido leer las siguientes declaraciones del ministro francés: «Tenemos que poner todo en marcha para asegurar la supervivencia de los agentes culturales, pues es el porvenir de nuestro modelo cultural lo que está en juego».

Estamos convencidos de que todavía está a tiempo de liderar la defensa de la Cultura en Europa y, por supuesto, en España. Comprendemos que necesita que los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social colaboren con sus iniciativas, y haremos lo que nos pida para ayudarle. Pero resulta imprescindible que se oiga su voz unida a todo el sector. Estaremos a su lado si encabeza el apoyo a la Cultura, que hoy está demostrando más que nunca ser tan necesaria como los productos básicos de primera necesidad. Nos tiene a su lado deseando apoyarle y deseando reconocer el trabajo bien hecho.

El Ministerio de Cultura puede y debe liderar el apoyo a la Cultura en España, convirtiéndose en el modelo a seguir por todas las Comunidades Autónomas. Juntos, unidos Ministerio de Cultura y sector, saldremos adelante de esta enorme crisis sanitaria, política y económica que estamos padeciendo.

Confiamos en que pueda estudiar las medidas, negociar con Hacienda, Trabajo y Seguridad Social, y encabezar públicamente su apoyo a quienes trabajamos por levantar la moral y el consuelo de todos los que sufrimos esta pandemia, ejerciendo profesiones dignas, milenarias y solidarias: las profesiones de la cultura.

