Aprobada la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación

Comparte en redes sociales













El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley por el que se reforma la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que dota de más recursos, derechos y estabilidad al personal de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que es un texto transformador, que cumple con las demandas de la comunidad científica: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores y garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+i.

La futura ley, según ha avanzado la ministra, dota a las personas que investigan e innovan de más derechos y de un horizonte de estabilidad en sus carreras. Además, reduce las cargas administrativas, combate la brecha de género, incentiva la transferencia del conocimiento a la sociedad y a las empresas, y establece un sistema de gobernanza más ágil, participativo y abierto a todos los territorios. La norma contempla la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretará en un año.

Novedades de la ley

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl texto incorpora el compromiso por ley de alcanzar una financiación pública en I+D+i del 1,25% del PIB en 2030, que, con el apoyo del sector privado, permitirá llegar al 3% que establece la Unión Europea. La ministra ha subrayado que el sistema se blinda para el futuro porque el Gobierno ya está cumpliendo con ese objetivo.

La norma introduce reformas dirigidas a reducir la precariedad, dar estabilidad a los investigadores y atraer talento. Con este fin se crea una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas. Diana Morant ha explicado que el personal científico se considerará como esencial y prioritario, y tendrá tasas de reposición expansivas.

En este sentido, la ministra ha recordado que el Gobierno aprobó la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años para este colectivo, que ha pasado de tasas de reposición cero a tasas del 120%: “Las nuevas convocatorias permitirán que en los próximos tres años incorporemos de manera estable a 12.000 personas al sistema público de ciencia”.

Morant también ha destacado que la ley plantea un nuevo contrato de hasta seis años para los investigadores postdoctorales, con una evaluación intermedia y otra final que les permita obtener el nuevo certificado R3. Este certificado favorecerá la consolidación de una plaza pública porque se reserva un mínimo del 25% de ellas en los organismos públicos de investigación y del 15% en universidades a estos investigadores.

La norma establece que se evaluarán y reconocerán por primera vez los méritos de investigación realizados en el sector público y en cualquier universidad, tanto de España como del extranjero. Además, el texto recoge la figura de tecnólogo.

Diana Morant ha añadido que se reconoce como personal investigador sanitario a aquel que dedica el 50% de su tiempo a la investigación en hospitales y centros de salud.

Por otra parte, el texto da seguridad jurídica a la igualdad de género. El compromiso con la igualdad será exigido, fomentado y recompensado con un distintivo especial para los centros de investigación e innovación de universidades. “Queremos una ciencia de excelencia, y no hay excelencia científica si no garantizamos la no discriminación por cuestión de género”, ha dicho la ministra.

Asimismo, la ley garantiza que las mujeres y los hombres dispongan de permisos por excedencia y que ese periodo no les penalice cuando se evalúen sus méritos.

La titular de Ciencia e Innovación ha añadido que la reforma está alineada con el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, define la ciencia como un bien común e integra en la I+D+i los valores de la ética, la integridad, la participación ciudadana y la igualdad. “Es la ley que España necesita para transformarse en un país más próspero, justo y verde, a través de un progreso colectivo asentado en el conocimiento y la innovación”, ha concluido.

Reconocimiento legal de los derechos de los animales

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Gobierno ha presentado el anteproyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha afirmado que esta ley lucha contra el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales y atiende la creciente demanda social de protección de sus derechos. “Creo que esta primera ley de derechos de los animales nos hace también más humanos”, ha afirmado.

Belarra ha considerado que los valores de la protección de los animales tienen que ser “un sello de país” y que esta ley homologa a España con la mayoría de los países europeos, que ya tienen normativa al respecto. Por otro lado, permite crear un paraguas estatal de forma que los derechos mínimos de los animales sean iguales en todas las comunidades autónomas.

La ministra ha agradecido el trabajo del primer director general de Derechos de los Animales en el Gobierno de España, Sergio García Torres, y de todas las asociaciones, expertos, profesionales y entidades de protección animal “que muchas veces han trabajado en completa soledad en este país y que ahora sí tienen el respaldo de las administraciones públicas”.

Reforma del Código Penal contra la impunidad

El texto aprobado incluye una reforma del Código Penal para sancionar el maltrato contra los animales, “que hasta ahora ha gozado de una prácticamente total impunidad”, ha dicho Belarra.

Cuando el animal afectado necesite atención veterinaria las penas de cárcel pueden llegar hasta los 18 meses, y si el resultado del maltrato es la muerte, podrán ampliarse hasta los 24 meses. Se prevén asimismo inhabilitaciones especiales de entre 1 y 5 años para tener animales, convivir con animales o trabajar con animales.

La violencia a través de los animales ejercida contra las mujeres será tenida en cuenta como un agravante en los casos de violencia de género. Belarra ha explicado que, cuando víctimas de violencia machista deben abandonar sus casas y no pueden llevarse con ellas sus animales de compañía, estos son utilizados en ocasiones “para coaccionarlas, amenazarlas y causarles aún más sufrimiento”.

Fin al abandono, el sacrificio y la crueldad

Ione Belarra ha expuesto como otras metas de la ley acabar con el abandono de animales -en España, aunque no existen todavía cifras oficiales, podrían ser 300.000 al año- y prácticas crueles como el tiro al pichón y la utilización de pinchos o aparatos de descargas eléctricas.

Precisamente para prevenir el abandono y fomentar la acogida, quedará también prohibido el sacrificio de animales de compañía.

Finalmente, la ministra ha anunciado que se reconvertirán los zoológicos y delfinarios existentes en centros de recuperación de especies autóctonas.

Luto oficial por el naufragio del pesquero gallego

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaLa ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha comunicado la declaración de luto oficial, “muestra del dolor de todo el país”, durante las 24 horas del lunes 21 de febrero por el naufragio del pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’ en aguas de Terranova (Canadá) en la madrugada del martes.

“El Gobierno quiere reiterar de este modo las condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y desaparecidos y también mostrar nuestro apoyo a un sector, el de la pesca, que faena cada día en situaciones de penosidad y que, en definitiva, trabaja para asegurar también nuestra alimentación”, ha manifestado la portavoz al inicio de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Isabel Rodríguez ha explicado que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió ayer con parte de las familias de los marineros españoles del buque, así como con el armador y la asociación de armadores. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, trabaja de manera permanente con el Gobierno de Canadá. “Estamos hablando con su homóloga para que podamos, una vez lo permitan las condiciones meteorológicas, seguir colaborando en la tarea de búsqueda de los desaparecidos”, ha asegurado la ministra.

En las próximas horas, según ha detallado Rodríguez, llegará al puerto de Terranova un barco con dos de los cadáveres y está previsto que mañana por la mañana lo haga el barco español con los tres supervivientes del naufragio y siete de los fallecidos cuyos cuerpos fueron rescatados.