Arde un chiringuito  en Marbella, propiedad de Rosauro Varo,  pareja de Amaia Salamanca

El verano acaba de una manera muy amarga para Rosauro Varo. Puro Beach, el popular chiringuito que el empresario tiene entre Estepona y Marbella -es socio junto a otras personas-, ha sufrido un incendio que ha comenzado pocos minutos antes de las tres de la tarde de este sábado. En Viva la vida han mostrado las impactantes imágenes de las llamas devorando este local costero que está en primera linea de playa y que habitualmente recibe la visita de muchos rostros conocidos durante la temporada estival. Hasta allí se han desplazado, entre otras dotaciones, tres helicópteros de extinción de incendios y treinta bomberos forestales que continúan trabajando ya que el incendio se mantiene activo, una situación que ha hecho que tengan que cortar la carretera A7 por la proximidad de las llamas y que se decrete el nivel 1 del plan de emergencias.



Se incendia el chiringuito que Rosauro Varo, la pareja de Amaia Salamanca, tiene en Marbella

El negocio de Rosauro se sitúa al lado de una urbanización, el hotel de lujo Kempinski y de un centro comercial llamado Laguna Village, lugares que se han visto afectados por el fuego, cuyo origen aún no han confirmado fuentes oficiales aunque sí se sabe que ha comenzado a unos 200 metros del local, en el paraje del río Padrón, y se ha extendido a causa del viento. En las impactantes imágenes difundidas por Mediaset, huyendo del incendio que, por el momento, no ha dejado daños personales sino tan solo materiales gracias a la rápida actuación de todos los allí presentes.

Según Terelu Campos, todo habría comenzado con un pequeño incendio de rastrojos y el viento de poniente ha hecho que se extienda a toda velocidad y de manera incontrolada. Además, en el citado espacio presentado por Toñi Moreno han hablado con dos testigos. Por un lado Eduardo Ramírez, quien ha visto las llamas a las 15.10 horas, cuando iba con su coche por la carretera."Las llamas tienen una dimensión muy importante, me han dicho que está empezando a controlarse ahora pero se ha quemado prácticamente todo", ha relatado. Por su parte, Sonia ha contado que salia de trabajar desde un barrio próximo al incendio y ha empezado a ver el humo: "He tenido que dar un frenazo por el humo tan negro y el olor. Notaba el calor dentro de mi coche". También Manuel Marmolejo, jefe de Bomberos de Estepona ha contado mediante una llamada telefónica que ha habido que desalojar tanto el centro comercial -que ha quedado arrasado, el hote, treinta viviendas…: "Ahora mismo el incendio está perimetrado pero hay puntos calientes, está controlado pero no extinguido y aunque no hay daños, un bombero tiene una quemadura en la pierna".

Rosauro Varo, empresario sevillano con el que Amaia Salamanca ha formado una numerosa familia, tiene numerosos negocios hosteleros, tecnológicos e inmobiliarios, puso en marcha este beach club hace diez años. Esituado a orillas del Mar Mediterráneo. En él se ofrece, según indica su propia web, un ambiente relajado música, restaurante de comida internacional, coctelería, lounge, spa, más de un centenar de hamacas en playa, piscina, eventos temáticos…. Una amplia propuesta que ha estado activa hasta hace solo unas horas. De hecho, esta misma mañana, a través de sus redes sociales, publicaban un vídeo de las instalaciones invitando a sus clientes a despedir en ellas el mes de agosto.

