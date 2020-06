Las Fuerzas Armadas han puesto fin a la Operación Balmis en la lucha contra el COVID-19

El pasado día 22 de junio, el Ministerio de Defensa daba por finalizada, tras

tres meses de intenso trabajo, la Operación Balmis que se ha llevado a cabo

desde que se decretase el estado de alarma nacional.

La Brigada “Extremadura” XI fue una de las primeras Unidades, junto a la

Brigada “Galicia” VII, que activó el Ejército de Tierra para combatir la pandemia.

Fue el pasado día 16 de marzo cuando por primera vez se marcaban las primeras

rutas de vigilancia por la ciudad de Badajoz.

Varias fueron las misiones encomendadas a la Brigada dentro de la

Operación, como han sido:

– Misión de presencia y vigilancia en localidades, llevada a cabo por el

Regimiento de Infantería “Saboya” n.o 6, el Regimiento Acorazado “Castilla) n.o 16

y el Grupo de Artillería XI, estando presentes en 243 localidades extremeñas.

– Proporcionar seguridad en la central nuclear de Almaraz, donde el

Regimiento de Infantería “Saboya” n.o 6 ha estado presente 84 días, hasta que el

pasado 13 de junio asumía esta competencia nuevamente la Guardia Civil.

– Control en los pasos fronterizos entre España y Portugal, misión

encomendada al Batallón de Zapadores XI repartido en dos puestos fijos, uno en

cada provincia y varios móviles, recorriendo un total aproximado de 7000

kilómetros.

– Labores de descontaminación en residencias de mayores e instituciones

públicas, todas ellas llevadas a cabo por el Batallón de Cuartel General de la

Brigada, que ha participado en 94 intervenciones mientras que el Regimiento de

Infantería “Tercio viejo de Sicilia” n.o 67 realizó 5 en el País Vasco.

– Patrullas conjuntas con el Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de

Badajoz, siendo ésta la única colaboración que se ha llevado a cabo a nivel

nacional, prestando seguridad y control a las infraestructuras críticas de la ciudad.

El Grupo Logístico XI ha prestado diversos apoyos en la mayoría de estas

misiones, así mismo ha colaborado con entidades civiles, como por ejemplo en el

montaje de tiendas modulares, en dos hospitales de la ciudad para la realización

de test rápidos a la población, entre otras muchas acciones logísticas llevadas a

cabo durante la operación.

Han participado un total de 1822 componentes de la Brigada “Extremadura”

XI, de los cuales 1681 se encuentran ubicados en la Base General Menacho y 141

en el Acuartelamiento Loyola, en San Sebastián, con un total aproximado de 22000

kilómetros recorridos en este periodo de tiempo.