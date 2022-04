ASAJA EXTREMADURA EXIGE EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ, LA CONSTRUCCION DE OTRA NUCLEAR MÁS Y QUE EL AGUA VAYA PARA LOS REGANTES

Comparte en redes sociales













Los agricultores, ganaderos y regantes se enfrentan a una subida de los costes de producción histórica .

Nunca antes, desde que se tienen datos oficiales, ha costado tanto económicamente sacar adelante nuestros productos .

El último informe oficial del Ministerio de Agricultura, hecho público la semana pasada, confirmaba estos datos : la electricidad le ha subido en el último año un 149,50%; los abonos, un 138,49%; los fertilizantes, un 84,87%; carburantes, un 37,66%; los piensos compuestos, un 26,36%; los lubricantes un 11,66, etc.

Y sin embargo no estamos recibiendo por nuestros productos un precio de venta adecuado porque la famosa Ley de la Cadena Alimentaria que ha aprobado este Gobierno en esta legislatura no ha servido absolutamente para nada.

Seguimos con los mismos precios que hace 30 años .

Como os he comentado anteriormente, es especialmente sangrante el precio que estamos pagando por la electricidad , que hacen inasumibles la viabilidad de muchas producciones.

También conocéis que, tras la invasión en Ucrania, la Unión Europea aprobó poder cultivar las hectáreas de barbecho en España y cosechar aceite de girasol y reducir la dependencia de este país.

Sin embargo, no se prevé ni mucho menos que se vaya a hacer en Extremadura por los altísimos costes de producción, sobre todo, insisto, de la energía .

Por si faltara poco, desde Asaja Extremadura venimos exigiendo al Gobierno que introduzca medidas para frenar esta subida de insumos, pero no han hecho nada .

Le hemos pedido que introduzca la doble tarifa de riego para los regantes , es decir, que no se siga cobrando en los meses donde no se cosecha, pero tampoco hacen caso. Se lo dijimos alto y claro el pasado 20 de marzo, en Madrid, pero no ha habido respuesta del Ministerio de Agricultura.

Así, con todo este contexto encima de la mesa, desde Asaja Extremadura no solo es que apoyemos el debate que se está originando en las últimas semanas sobre la ampliación de la vida útiles de las centrales nucleares en nuestro país, sino que de forma firme pedimos para nuestra región la creación de una nueva planta nuclear, que bien pudiera estar en la provincia de Badajoz, en Valdecaballeros , que por presiones políticas y de los ecologistas no se puso en marcha en su día y fue un grave error.

Como otro grave error es que se haya puesto fecha de caducidad a la central nuclear de Almaraz , a los dos reactores, previsto para el 1 de noviembre del año 2027 y para el 31 de octubre del 2018, respectivamente.

A esto nos ha llevado el ecologismo de salón, el ecologismo trasnochado, a cerrar la producción de energía en nuestro país para luego tener que ir a comprarla a Francia y que nos cueste un ojo de la cara, que repercute luego en todos los ciudadanos y, por supuesto, en el sector agrario .

Pero oye, somos muy “guais” y somos todos verdes y urbanistas, que no han pisado en su vida un campo ni sabe lo que es sacar adelante un cultivo ni tener que hacer frente a los inmensos gastos que cuesta hacerlo .

Por eso, pedimos que la Central Nuclear de Almaraz siga adelante , que se prolongue su vida útil de forma indefinida y que además se construya otra central nuclear en la provincia de Badajoz , aprovechando, si es posible, la infraestructura que se empezó a hacer, si es que queda algo, en Valdecaballeros, también con dos reactores programados, que nunca llegaron a funcionar a pesar de que estaban construidos en un 70 y en un 60%, respectivamente. Era el año 84 y el PSOE ordenó su cierre. Luego empezó su desmantelamiento.

Si alguna enseñanza nos ha dejado la pandemia del Covid , no es que saliéramos más fuertes, sino al contrario, y si no que se lo pregunten a los agricultores y a los ganaderos, sino que debíamos de proteger y potenciar a nuestras industrias y a nuestras producciones . Entonces nos dimos cuenta que no podíamos ni fabricar mascarillas y ahora la Guerra en Ucrania nos ha abierto los ojos de la dependencia que tenemos de materias primas para la producción del exterior . Lamentable. Y lo peor es que no rectificamos.

Por eso, sin duda, apoyamos la continuidad de Almaraz y pedimos la creación de otra central nuclear en Extremadura , que no nos haga depender energéticamente de nadie, y sin que eso quite, que quede claro, que se siga apostando por las fuentes energéticas alternativas, como la energía solar y fotovoltaica . Eso no tiene nada que ver. Hay espacio para todos, pero es imposible seguir así con estos precios de la electricidad y con esta postura del Gobierno, que no tome medidas reales para aliviar la situación del campo extremeño.

Y muy importante que CADA AGRIGULTOR, CADA CONSUMIDOR, PAGUE LA ENERGIA EN FUNCIÓN DEL ORIGEN DE LA MISMA QUE ÉL DECIDA Y SI DECIDE OPTAR POR LA ENERGIA NUCLEAR QUE PAGUE EL COSTE DE LA MISMA Y NO DEL PRECIO QUE DECIDAN OTROS .

Hoy el precio de la energía ha subido con respecto a ayer un 54 % con respecto a la semana pasada, estando en 226, 57 euros / megavatio, y si lo comparamos con el precio de hace un año la subida ha sido del 400%, dado que estaba en 61,09 euros/megavatio.

Y por no entrar en la postura de las multinacionales, que ya sabéis el aprovechamiento del agua que llevan haciendo en Extremadura desde hace tiempo, como ocurrió el pasado verano con Iberdrola con el parque nacional de Monfragüe y sus aprovechamientos hidroeléctricos que dejaron además sin agua a varias poblaciones y sin poder regar a los agricultores y ganaderos de la zona .

O en el verano de 2019, cuando Asaja Extremadura denunció que el presidente de Iberdrola, D. José Ignacio Sánchez Galán, “estaba llevando a la ruina” a aproximadamente 600 agricultores cacereños al “negarles” el agua para el riego del pantano de Valdecañas .

Recordamos que, la Comunidad de Regantes de Peraleda de la Mata (Cáceres) utiliza el agua del pantano de Valdecañas para dar riego a las 1.450 hectáreas. En ellas, casi 600 agricultores, fundamentalmente de Peraleda de la Mata y pueblos limítrofes, realizan sus cultivos de tabaco, maíz, alfalfa, praderas y dan de beber a sus ganados de dicha agua.

El agua, debe utilizarse para abastecer a la población para consumo humano y después para el abastecimiento a los regadíos de los agricultores y no para la producción eléctrica cuando hay otros medios posibles .