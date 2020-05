ATA, UPTA Y UATAE solicitan garantías económicas para los autónomos

Después de que se hayan aplazado definitivamente los ERTEs hasta el 30 de junio en la mayor parte de los sectores, el Gobierno de España se dispone a resolver el estado de la ayuda que han estado recibiendo los autónomos debido al cese de su actividad por la crisis del coronavirus. Esta ayuda, según se determinó en su momento, según un estudio realizado por la web de empleo Jobatus, estaría ligada en exclusiva a la duración del Estado de Alarma, por lo que una vez finalizado no se podría disponer más de esta prestación. A día de hoy, los autónomos reclaman al Gobierno certidumbre y seguridad económica y requieren que esta sea prorrogada para salvaguardar su economía. , el Gobierno de España se dispone a resolver el estado de la ayuda que han estado recibiendo los autónomos debido alpor la crisis del coronavirus. Esta ayuda, según se determinó en su momento, según un estudio realizado por la web de empleo, estaría ligada en exclusiva a la duración del Estado de Alarma, por lo que una vez finalizado no se podría disponer más de esta prestación. A día de hoy, Las tres asociaciones principales de autónomos, ATA, UPTA Y UATAE, solicitarán al Gobierno que se amplíen las garantías económicas por el cese de la actividad a todos los sectores que continúan cerrados o que obtengan una facturación inferior al 75% respecto a las previas al coronavirus. El presidente del UPTA, Eduardo Abad, señala que los ERTE´s de los colectivos más vulnerables se deberían ampliar hasta el 31 de diciembre y pide especial atención al sector turismo, cultura y ocio. Las tres asociaciones señalan que para algunos sectores va a ser muy complicado reiniciar la actividad laboral con normalidad y remontar a nivel económico. En el caso del turismo en particular, se tendrá que valorar su evolución, la demanda de los sectores turísticos y por último contemplar la movilidad internacional y su viabilidad.