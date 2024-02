Aumenta la Lista de Espera Médica en Extremadura con la aparición de más de 25.000 pacientes ocultos

Un informe de la propia Consejera de salud extremeña ha revelado que un total de 98.448 extremeños están actualmente en lista de espera para una consulta con un médico especialista. Esta cifra es significativamente mayor que la anteriormente reportada, después de que se descubrieran 25.346 pacientes “ocultos” por el gobierno anterior.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, reveló estos datos durante una rueda de prensa. Explicó que desde la llegada del nuevo gobierno de la Junta, el Ministerio de Sanidad ha estado enviando insistentemente solicitudes para corregir los datos de la lista de espera, que se consideraban erróneos.

García Espada criticó al gobierno anterior por faltar a la verdad y engañar a los extremeños. Según ella, estos 25.346 pacientes no fueron incluidos en la lista de espera de consultas, que es el primer eslabón en el proceso de atención médica. Al no incluirlos intencionadamente, estos pacientes no pueden acceder a un médico especialista, lo que a su vez significa que no aparecen en la lista de espera para pruebas complementarias.

En última instancia, si necesitan una intervención quirúrgica, nunca aparecerían en la lista de espera, señaló García Espada, calificando la situación de “escándalo”.

Con los datos ya corregidos, el número de pacientes en lista de espera para consulta con el especialista alcanzó un máximo en septiembre pasado de 102.873. Sin embargo, gracias al “esfuerzo” de los profesionales sanitarios y de los nuevos equipos gerentes, así como al plan de trabajo implementado por el Servicio Extremeño de Salud (SES), se ha logrado reducir esta lista en 4.428 pacientes, hasta llegar a los actuales 98.448.