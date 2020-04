Autónomos y pymes con dificultades posdrán aplazar el pago de impuestos al 20 de mayo y renunciar al sistema de módulos

Así lo ha adelantado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en la que ha indicado que el Gobierno está trabajando para ampliar los plazos y la presentación de los pagos tributarios, monitorizando la situación económica y las circunstancias y problemas que van surgiendo.

“Estamos trabajando para ampliar los plazos y la presentación y pagos de declaraciones tributarias para pymes y autónomos, de manera que ninguno tenga que presentarla de forma obligada en el mes de abril”, ha adelantado Montero, quien ha explicado que se facilitará a las personas que tengan una mayor dificultad por su tipo de negocio o establecimiento, en relación al cierre declarado por el estado de alarma, que pueda presentar la declaración hasta el 20 de mayo.

El plazo de para la declaración del IVA empezó el pasado 1 de abril y acaba el próximo 20 de abril, aunque el plazo para la domiciliación vence este miércoles, 15 de abril, al tiempo que el plazo para pagar las retenciones de IRPF y el fraccionamiento de Sociedades concluye también el 20 de abril.

De igual forma, se aprobará que autónomos y pymes puedan renunciar al sistema de módulos y puedan tributar por el de estimación directa, así como “alguna modificación” respecto al Impuesto de Sociedades.

La portavoz del Gobierno ha indicado que ya se informó de todas las medidas tributarias en el diálogo social y que se irán abordando las nuevas medidas en los “próximos Consejos de Ministros”, aunque confió en que se pueda aprobar pronto.

Desde el sector, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y el Consejo General de Economistas, entre otros, han remitido en las últimas semanas varias cartas a la ministra exigiendo la prolongación del plazo de impuestos, así como las organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) e incluso el Defensor del Pueblo atendió la petición instancoa a Hacienda a alargar los plazos de abril a mayor en el IVA y el IRPF a pymes y autónomos, junto a la prórroga al 30 de septiembre de la Campaña de la Renta, petición realizada también por Gestha.

Estas nuevas medidas de prolongación de los plazos se suman a la moratoria de seis meses, los tres primeros sin intereses, aprobada a mediados de marzo para el aplazamiento de hasta 30.000 euros en impuestos de autónomos y pymes, y a la moratoria de las cuotas a la Seguridad Social, también de seis meses, aprobada a finales de marzo para empresas y autónomos.

Por su parte, desde ATA se in dica que “No se puede obligar a los autónomos a peregrinar a sus negocios a por las facturas y a las asesorías y gestorías a llevar la documentación para cumplimentar las obligaciones tributarias. Por eso lamentamos que el Gobierno no haya abandonado la sinrazón y continúe sin aplazar estas obligaciones tributarias teniendo en cuenta que estamos en estado de alarma. No nos cansamos de recordar que los autónomos acatamos las medidas sanitarias aprobadas para parar esta pandemia y nos quedamos en casa”. Así lo ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Estaremos muy pendientes de publicación del BOE para ver lo qué ocurre con estos aplazamientos de obligaciones tributarias”.

Para ATA, el Gobierno sigue también sin eliminar el cobro de la cuota de abril. Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor: “es un clamor que ayer se reflejó en muchas de las intervenciones de los diputados en el Congreso. Prácticamente todos los grupos parlamentarios, excepto los dos que están en el Gobierno, se hicieron eco de lo que es un clamor de toda la sociedad. La exigencia es clara: eliminen la cuota de abril de autónomos. No parece lógico que los autónomos estén confinados en sus casas, sin ingresos y que sigan pagando las cotizaciones sociales. Recordemos que ya han pagado la cuota de marzo”.