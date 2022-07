AYUDA A ODÍN

Comparte en redes sociales

Odin es un niño de tres añitos que nació con una malformación cerebral del origen genético que le provocó que no se formasen sus surcos cerebrales, con lo que carece prácticamente de corteza cerebral; consecuencia de ello aparte de una discapacidad motora y multisensorial tiene varios focos epilépticos que le provocan una epilepsia de muy difícil control, para la cual a día de hoy está tomando cuatro antiepiléptico y una dieta cetogénica.

Con este diagnóstico la esperanza de vida de Odin no sobrepasaba los dos años, diez a lo sumo, los médicos dijeron que no andaría, no se sentaría, que probablemente ni siquiera conocería la cara de su madre. Pero este gran guerrero a día de hoy ha superado todos los pronósticos trabajando constantemente en múltiples terapias sensoriales, motoras con todo tipo de estimulación, desde atención temprana y con la gran ayuda de la ONCE.

Esta primavera Odin tras adquirir prácticamente el control cefálico, mantenerse sentado y de pie con apoyo, tuvo un brote epiléptico que hubo que controlar y le causó un retroceso motor que volvió a dejarlo prácticamente sin fuerza, sin control cefálico (no levanta la cabeza) sin sentarse ni mucho menos mantenerse de pie…

Ahora que está remontando Odin necesita un empujoncito a nivel motor para poder volver a estar como estaba antes del brote y para eso queremos hacer un intensivo de fisioterapia llamado therasuit, en el que pasara un mes trabajando tres horas diarias para ganar fuerza en los miembros, recuperar el control cefálico, de tronco, todas las cosas necesarias para que algún día pueda ponerse de pie y quién sabe, tal vez andar…

El método que más le ha servido para avanzar en su desarrollo motor es la terapia kinética Cuevas de Medek que se basa en la provocación del propio movimiento y para ello es necesario un intensivo de dos semanas con los fisioterapeutas y después seguir una tabla de ejercicios que ellos te mandan para hacerle en casa.

El problema como todo es que los antiepilépticos controlan sus crisis pero también lo dejan hipotónico sin fuerza y adormilado con lo que frutos del trabajo son muy lentos y además con los ingresos o los brotes siempre hay retroceso.

Odín vive en Mérida junto a su madre y su hermano mayor y allí recibiría esta rehabilitación en sesiones de tres horas diarias durante cinco semanas y si se consigue el resultado esperado podrá viajar a Alicante para someterse a su otra terapia.

Desde Cantautaria se están sumando artistas de la región para participar en eventos que se organizarán con el fin de conseguir la recaudación que le permita comenzar estas sesiones de terapia que combinaría con sus rutinas de aquaterapias, logopedas y la constante adaptación de aparatos ortopédicos.

Para colaborar también se facilita un bizum para donaciones: 605053203 (María Jesús Gómez).

La empresa de moda infantil Le Petit Cocó handmade ha confeccionado coleteros solidarios que se pueden adquirir a través de su página de instagram ➡lepetitcoco_handmade.https://instagram.com/lepetitcoco_handmade?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Desde Digital Extremadura seguiremos informando de todos los eventos organizados para Odín y de todos sus avances conseguidos para mejorar su calidad de vida.