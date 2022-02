Ayuso apoya a Feijóo y niega su participación en el próximo congreso nacional del PP

Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su apoyo a la candidatura del actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, para tomar las riendas del Partido Popular, y ha negado su intención de presentarse al Congreso Nacional del PP porque su sitio es Madrid y “tiene una gran responsabilidad con los madrileños”. Asimismo, ha asegurado que ahora mismo en la formación se encuentran en una situación de “estudio y análisis interno”, sobre lo que buscan para el futuro, para España y para el propio Partido Popular. Además, ha señalado que los españoles atraviesan un momento muy difícil y el PP tiene que ser “una alternativa real al Gobierno de Pedro Sánchez”.”Para ello hay que trasladar la ilusión a todos los españoles de que el Partido Popular sigue trabajando en ello. El presidente Feijoó va a contar con toda mi ayuda. Apoyo su candidatura actualmente, ya que antes del Congreso no se sabe aún si hay más candidaturas, pero creo que la suya es la mejor y lo que vamos a hacer es seguir colaborando con el PP en todo lo que necesite, y desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir haciendo el mismo trabajo”, ha expresado. Además, Ayuso ha apuntado que descarta presentarse al Congreso Nacional del PP ya que “nunca ha habido un intento de alcanzar el liderazgo como se ha estado diciendo”, y ha mencionado su responsabilidad con todos los madrileños porque busca llegar al 2023 “unidos, fuertes y siendo un contrapeso a las políticas que están lastrando el país”. Por último, ha evitado explayarse acerca de la situación de que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, vaya al frente en el Congreso Nacional, pero ha detallado que esta tarde se preparará un discurso para su intervención en la Junta Nacional, que se celebrará el miércoles, donde expondrá “todo lo que piensa y opina de lo sucedido”. “Creo que tenemos que afrontar esta etapa hacia delante y no tendrá que pasar tanto por lo que hace Pablo Casado como sí por lo que decida hacer el Partido Popular”, ha concluido. Entre tanto, Feijóo ha eludido una vez más confirmar si se presentará al congreso nacional y se remite a la convocatoria el próximo martes, con la reunión de la Junta Directiva del partido, del Congreso extraordinario que la formación celebrará a principios de abril, y del que espera “salga un partido reforzado” y “una alternativa” a lo que, “en su opinión y en la de muchos españoles”, es un “muy mal Gobierno” del Estado. “El Congreso se convoca el martes y ahí se abre un periodo para la presentación de candidaturas“, ha comentado el titular de la Xunta que, preguntado por las encuestas que lo dan como favorito, ha señalado que “no hay encuestas porque no estamos en ningún planteamiento”. “Agradezco mucho que en algún estudio demoscópico aparezca mi nombre, pero vayamos por partes. Creo que la política española tiene mucha tensión y hay que distenderla, aceptar que la política es una cosa muy seria y que los españoles necesitan sosiego”, ha apuntado Feijóo. A este respecto, ha subrayado además que, dada la situación marcada por la guerra en Ucrania, “una guerra a las puertas de Europa”, “se necesita reflexión y mucho sentido común, mucha proporcionalidad en las decisiones”. El presidente del Gobierno autonómico ha insistido en el Congreso extraordinario del Partido Popular, asegurando que será también “muy importante para España”. “Mi objetivo es que ese Congreso salga bien, que el PP salga reforzado y que tengamos una alternativa a lo que, en mi opinión y en la de muchos españoles, es un muy mal gobierno. Este es el trabajo que vamos a intentar realizar de aquí al 2 de abril”, ha concluido.