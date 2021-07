Boleros y jazz clásicos en el concierto del pianista extremeño Eugenio Simoes para las Veladas en el Museo de Cáceres

Comparte en redes sociales













El músico actúa el sábado acompañado del percusionista Joan Yznaga y el saxofonista Joaquín de la Montaña

“Toda mi vida gira en torno a la música. Nunca he dejado de evolucionar y buscar nuevos caminos”, afirma el músico y compositor extremeño Eugenio Simoes, uno de los invitados a las Veladas en el Museo de Cáceres de la programación CácerEs Cultura organizada por el Gran Teatro de Cáceres, que actúa este sábado a las 21.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Simoes presentará Couple mais un, un viaje por los boleros clásicos y el jazz más popular, que interpretará al piano acompañado de Yoan Iznaga (voz y percusión) y Joaquín de la Montaña (saxo).

Temas como Eu sei que vou te amar, Toda una vida, Sabor a mío Bésame muchose alternarán con los jazzísticos Take the a train, Summertime, Autumn Leave o Night and Day. “Es una invitación que transportará a aquellos lindos años en donde cada bolero cuenta su historia, su momento, su verdad”, señala el pianista extremeño.

La versatilidad de Eugenio Simoes la define su propia trayectoria. Ha acompañado como pianista a intérpretes como Antonio Orozco o grupos como Medina Azahara; ha compuesto las bandas sonoras de los Premios Latinos 2016 o los Premios a la Música y al Cine Iberoamericano, del filme La bola dorada, de la obra de teatro Medea, representada en el teatro romano de Mérida, y de cortometrajes y anuncios.