Botellas plegables: imprescindibles para una mejor higiene en las calles

La concienciación de la ciudadanía es cada vez mayor en muchos más ámbitos. En estos últimos años hemos aprendido a respetar la distancia, a utilizar las mascarillas y a seguir las normas de seguridad e higiene para la protección del resto de ciudadanos contra la pandemia mundial de la COVID-19. Y siguiendo con esta estela, donde ya recogieron el testigo otras prácticas como el uso de bolsas reutilizables y ecológicas en los supermercados o un aumento de los contenedores de reciclaje en cada barrio de nuestras ciudades, se suma ahora la pauta de eliminar los restos de la orina de las mascotas. Y es que limpiar la orina de las mascotas es importante para que todo el mundo pueda disfrutar de un agradable paseo con su mascota y mantener limpias las calles. Sumarnos a este movimiento es tan sencillo como diluir la orina de nuestra mascota con un poco agua y así acabar con las sanciones y discrepancias entre los diferentes colectivos y las administraciones. Es más, precisamente son muchos los ayuntamientos que se han sumado a esta iniciativa regalando botellas plegables.

Llevar con nosotros una de estas botellas personalizadas, las mismas que han empezado a ponerse de moda por su comodidad y por su atractivo como objeto coleccionable, nos será útil para tanto llevarla con nosotros para ir al gimnasio como para asegurarnos de que nuestra mascota no moleste a nadie mientras damos un agradable paseo.

Cada vez son más las personas que se suman a esta nueva iniciativa para mejorar la imagen e higiene de las zonas públicas por el bien de todos los transeúntes.

Botellas plegables: una iniciativa promovida por muchos ayuntamientos

Con el fin de evitar una mala imagen de las calles y zonas públicas de las distintas ciudades y municipios, son muchos los ayuntamientos que han repartido, de forma completamente gratuita entre la ciudadanía, botellas plegables para su utilización durante las horas de paseo de las mascotas de sus residentes. Tratan de inculcar que con un gesto tan simple como este se pueden acabar las sanciones y molestias del resto de habitantes sin renunciar a disfrutar de la compañía de mascotas.

Ayuntamientos como el de Málaga, donde se repartieron más de 10.000 botellas de plegables de plástico reutilizables para los propietarios de perros, son un claro ejemplo de la buena acogida de este tipo de iniciativas. Además, las botellas no solo eran plegables, sino que también contaban con un mosquetón para poder transportarlas cómodamente en la correa. En otros ayuntamientos como el de Benicàssim, además de incluir la botella plegable se ofrecía un dispensador de bolsas de plástico para recoger los excrementos. Todo un kit completo para mantener la higiene de las calles. A todos estos se suman otros muchos ayuntamientos como el de San Sebastián de los Reyes, Navalcarnero y Manzanares en Madrid y el de otras provincias como Huesca, Badajoz y Sevilla.

Además de fomentar el cuidado e higiene de las zonas públicas, los ayuntamientos salen beneficiados al promoverse de manera visual, gracias a las botellas plegables, la preocupación y empatía para con los ciudadanos.

Ventajas y usos de las botellas plegables

Una de las mayores ventajas de las botellas plegables es la facilidad y comodidad que nos otorga a la hora de transportarla y sin necesidad de renunciar a la cantidad de líquido que queremos llevar con nosotros.

Además, ocupa mucho menos espacio tanto vacía como llena, ya que se adapta al espacio. Esto es gracias al material con el que están fabricadas, normalmente silicona, que pesa muy poco y con el que solo estaremos añadiendo, a la mochila o bolso e incluso en un bolsillo si es de gran tamaño, el peso del líquido que queramos transportar. De hecho, las botellas plegables no superan los 100 gr de peso.

Son perfectas para cualquier situación, ya sea para pasear por la ciudad o para disfrutar una salida al campo o la playa. Y es que tenemos a nuestra disposición varios modelos que incluyen accesorios tan útiles como un mosquetón para poder llevar la botella colgada, ya sea de la correa de nuestra mascota como hemos mencionado anteriormente, como de la mochila. Incluso es posible encontrar botellas plegables que cuenten con un enfriador para mantener el líquido a una temperatura más agradable, sobre todo durante la primavera y el verano.

Las botellas plegables no dejan de ser un artículo exclusivo que puede servir para promocionar y hacer publicidad. De ahí que tanto ayuntamientos como grandes empresas hayan optado por regalar este tipo de artículo para fomentar su visibilidad y llegar al mayor número de usuarios posible. De hecho, desde el punto de vista empresarial la botella plegable otorga una amplia superficie donde colocar el logo, utilizar colores llamativos y llamar la atención con diseños originales. Justo dentro del ámbito deportivo podemos dar con modelos de botellas plegables con forma de camiseta o pelota. Además, es un regalo útil, que ocupa poco espacio y que es atractivo para todas las edades, por lo que siempre es bien recibido.

Una opción original que puede convertirse en la ganadora para afrontar el día a día. Y es que fuera de lo que pueda parecer, contar con una de estas botellas plegables puede ser un pequeño paso no solo hacia la comodidad y bienestar, sino a la oportunidad de seguir cuidando del medio ambiente al prescindir de recipientes no reutilizables como las botellas de plástico tradicionales. Ahorraremos no solo espacio, sino también dinero sin renunciar a nuestra comodidad y a la de los que nos rodean.