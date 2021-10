Cabezas, PSOE Badajoz, quiere impulsar una nueva estrategia Smart City a cinco años

Comparte en redes sociales













.Para los socialistas, la ciudad de Badajoz debe avanzar con nuevas propuestas de modernización, aplicando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) desde la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de los pacenses.

El Grupo Socialista considera que el concepto “Smart” no ha estado bien gestionado en la ciudad y que a todo se ha llegado tarde, improvisando y de manera deslavazada.

Para el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, es tremendamente ilógico que una ciudad con el potencial que tiene Badajoz no cuente con una planificación seria y proyectada como Smart City. Que sus proyectos en este sentido han sido poco innovadores y punteros, ocupando además los últimos puestos en su implantación. Badajoz no aparece en ningún ranking de eficiencia sostenible. Según el PSOE, ni ha habido una planificación ni la hay actualmente, “no tenemos un plan que seguir y todo se hace como proyectos sueltos, independientes, de manera inconexa. Esta indeterminación nos ha impedido desarrollar avances significativos en modernidad comparándonos con otras ciudades”. Consideran que se ha tardó mucho en desarrollar (desde 2014) el proyecto “Alba-Smart” de la I Convocatoria de Ciudades Inteligentes y que se logró en unión a Almendralejo, cuyo resultado ha sido desigual y deslucido en los proyectos desarrollados, alguno ya inoperativo.

“Badajoz pertenece a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) pero no está incluida en ninguno de los grupos de trabajo en vigor”, asegura Ricardo Cabezas. Ni en el grupo de “Gobierno, innovación social y economía inteligente”, ni en “Ciudad verde, sostenibilidad e infraestructuras”, ni en “Digitalización” y, ahora mismo no está implementando nada en modernidad. Han hablado desde el tripartito de hacer cuatro kilómetros de carril mixto, con puntos de información, pero de nuevo será algo aislado que no complementará de manera global a la ciudad.

Ricardo Cabezas considera que ya es hora de hacer las cosas bien y planificar una estrategia propia Smart City para los próximos cinco años, pero no solo en la puesta al día de la ciudad, sino también en los servicios al ciudadano, lo que se da en llamar Smart Citizen. Con un CRM propio, un salto definitivo para la e-Administración en atención al ciudadano, a desarrollar desde el sector público, ya implantado en otros ayuntamientos. Avances que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacenses. Una estrategia por la cohesión social, la planificación urbana, el medio ambiente, la buena gobernanza, la movilidad, el transporte y la transversalidad para poder compartir información y desarrollar proyectos de manera coordinada. Y para comprometerse con ese futuro, los socialistas se ofrecen al Gobierno municipal y sumar así en esta apuesta por la modernidad.