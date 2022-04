Cabezas, PSOE, urge el expediente para declaración internacional de la Semana Santa.

Comparte en redes sociales













El portavoz socialista ha pedido hoy al tripartito que se dejen de mensajes engañosos y que trabajen en serio siendo previsores en esta Semana Santa para completar lo que requiere el expediente para una Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Ricardo Cabezas cree que haciendo un trabajo concienzudo y con ilusión la Semana Santa de Badajoz no es menos que las de otras ciudades que ya disfrutan de esta declaración.

Ricardo Cabezas piensa que se ha perdido mucho tiempo para que la ciudad tuviera a estas alturas la segunda declaración de fiesta de interés turístico internacional, tras el carnaval. Lamenta en este sentido que el portavoz municipal dijera ayer mismo que, por el trabajo que realizan los diferentes servicios, que “en breve” se conseguiría.

Ha recordado que, en 2011, tanto el Carnaval como la Semana Santa fueron declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional. Que cinco años después se podía haber concurrido a la búsqueda de la declaración internacional y no se hizo. Pudiendo estar el título de carnaval en 2017, pasó a lograrlo cinco años después y la misma suerte pudiera haber tenido la Semana Santa si las cosas las hubiera impulsado al equipo de gobierno. Por ello ha acusado al tripartito de conformistas y negacionistas al no reconocer la verdad y que queda todo el trabajo por delante. Cabezas espera que desde que se habla de sacar el concurso hasta que se hace, no pasen como en la anterior ocasión unos 15 meses (y solo eran cuatro folios) y ya lo avanzó en junio pasado el concejal de Turismo, por lo que ya han pasado nueve meses.