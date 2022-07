Cabezas,PSOE, pide al PP y Cs que respeten al ayuntamiento y a la ciudad

Comparte en redes sociales

Los socialistas les recomiendan que firmen un nuevo acuerdo de no agresión que garantice la paz entre ellos los próximos meses.

El portavoz socialista considera injusto el cese único de Solana y pide al PP que aclare qué quieren decir con “aplazar” el acuerdo con Policía Local.

“Mi idea era hoy trasladar que el ayuntamiento de Badajoz no puede permitirse ser el objeto de crítica de los pacenses. El Ayuntamiento de Badajoz no puede estar en boca y ser el motivo de mofa de sus ciudadanos. Creo que el gobierno municipal está en un laberinto y tiene dificultades. El laberinto político municipal lo han creado ellos y se sale de él centrándose en administrar el día a día de la ciudad”, advierte Ricardo Cabezas, para quien no es muy edificante lo que está pasando en el ayuntamiento. Espera que esto no siga así diez meses y que para ello no hay nada como tomar decisiones justas y proporcionadas.

Asegura Cabezas que “se equivoca Gragera cuando dice que el PSOE quiere sacar rédito de esta crisis del PP y Cs. Sabe perfectamente lo que tiene que hacer para que no sea así”. Pero que lo primero es pedir disculpas a la ciudad por el follón entre socios de gobierno durante las últimas semanas pues “el espectáculo es degradante para la institución”. Si no piden disculpas los causantes de esta mala imagen las pedirá el portavoz socialista porque es muy sano pedir disculpas. Reconoce el líder socialista que “es difícil, pero pido calma y paciencia a los funcionarios y a los ciudadanos. Espero y confío que este equipo de gobierno sepa reconducir la situación que han creado, que no lleva a ningún lado convertir la coalición de gobierno en un arma de presión contra la otra parte del gobierno municipal. La gente está esperando hoy un desplante del PP al alcalde. Ustedes saben que es así. No puede seguir la ciudadanía de Badajoz la actualidad de lo que pasa en el gobierno municipal como si esto fuera el guion de una serie de televisión”. Considera que no se puede estar 10 meses con un juego sucio. Cree que solo se debe discutir y debatir cuando es bueno para la ciudad la confrontación de ideas.

“Pido al PP y Cs y, especialmente al alcalde, que no se reivindique y haga notar en las medidas que toma, que sea prudente y coherente. Sé que una cosa es predicar y otra dar trigo, pero tengo mis dudas de que el alcalde esté bien asesorado.