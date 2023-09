Cáceres aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Se falló en 2016 y de nuevo se aspira a que la ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, sea capital Europea de la Cultura en 2031. Así lo confirmó este lunes la presidenta Guardiola ante los ministros de la UE que están en la capital cacereña dos días para aunar criterios en torno a la cultura y de tales contactos y reuniones firman un manifiesto global y unitario.

«Me gustaría confirmar con el alcalde de la ciudad, don Rafael Mateos, que Cáceres aspira a ser candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031. Para nosotros sería un honor sumarnos a aquellas ciudades españolas que anteriormente ostentaban ese título como Madrid en 1992; Santiago de Compostela en 2000; Salamanca en 2002 y San Sebastián en el 2016», ha remarcado la jefa del Ejecutivo extremeño este lunes en el Museo Helga de Alvear ante los titulares de la cartera de Cultura de los 27 Estados Miembros.

Los ministros han visitado el reconocido museo -que alberga la colección privada de arte contemporáneo más completa de Europa- en el marco de la reunión informal que mantendrán en la misma ciudad este martes y que se ha incluido en la agenda prevista con motivo de la Presidencia Española del Consejo de la UE. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, será el encargado de ejercer de anfitrión.

«Bienvenidos a nuestra tierra, a este paisaje que mezcla pasado, presente y futuro: tartesos, romanos, bárbaros, cristianos, musulmanes y judíos. Su legado sirve de puente hacia otras culturas, hacia otras regiones, hacia otros países como los representados hoy aquí, en Cáceres, cuyo Casco Antiguo fue declarado Ciudad Patrimonio Cultural por la UNESCO en 1986», ha arrancado Guardiola.

APOYO A LA CULTURA

Tras hacer un repaso por la trayectoria de Helga de Alvear y de los motivos que le llevaron a compartir su colección con la sociedad, la presidenta de la Junta de Extremadura ha reafirmado su compromiso con apoyar la cultura. «La cultura no es un placer estático. La cultura no es complacencia. La cultura es una fuerza impulsora del cambio. Una lupa a través de la cual podemos ver el mundo. Por eso la cultura necesita apoyo, pero no una tutela condescendiente. Necesita recursos, pero no dependencias. Espectadores, pero no un público que adapte los discursos. Ésa es la cultura libre en la que creemos. La cultura que ha hecho de Europa lo que es hoy: una tierra unida, inclusiva, sostenible y competitiva. Una tierra que afronta el futuro sin miedo», ha defendido para después reconocer que la cultura en Europa se enfrenta a dos retos principales como son la gestión sostenible del patrimonio cultural y la cultura como bien público esencial y global.

LA REUNIÓN DE LOS MINISTROS EN TORNO A LA CULTURA Y SU FUTURO VERDE

se celebrarán en Cáceres dos debates, el primero de ellos sobre «La cultura como bien público esencial y mundial», para seguir en la línea marcada por la Unión Europea y Naciones Unidas de que la cultura sea «una herramienta base del desarrollo sostenible», y en la que ya se está trabajando. Según se sabe, la cultura «debe ser el eje vertebrador» de los territorios y recuerdan que recientes crisis como las derivadas de la pandemia o la guerra en Ucrania han puesto de manifiesto su importante papel como respuesta económica y de desarrollo social. En este contexto, la Unión Europea quiere liderar ese objetivo de situar la cultura «en el más alto nivel político». En esta misma línea vertebradora del territorio va el segundo debate que se abordará en esta reunión informal de ministros de Cultura, el de la «Gestión sostenible del patrimonio cultural y su acceso universal». En este marco, la pasada semana el Ministerio de Cultura presentó el «Libro verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural», una publicación dirigida tanto a gestores culturales como a la sociedad con herramientas y criterios para la preservación de estos bienes. Se trata de una guía para el buen uso del patrimonio cultural con el foco en su sostenibilidad y en un contexto de cambio climático y que, según dijo en su presencia el ministro, Miquel Iceta, «muestra el compromiso de España por trabajar y liderar un cambio en este campo, «entendiendo que es una fuente de conocimiento sobre el pasado y una fuente de riqueza para el futuro». Desde el ministerio se considera este «libro verde» como un documento vivo», como vivo es el patrimonio y un ejemplo de ello es Cáceres, Ciudad Patrimonio de la Humanidad reconocida por la Unesco en 1986. Con motivo de la reunión, los ministros de Cultura firmarán la llamada «Declaración de Cáceres», el documento en el que se recoge el compromiso para potenciar la cultura desde las políticas públicas comunes y en cada uno de los territorios.

