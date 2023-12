Cáceres se ilumina con el espíritu navideño

a Plaza Mayor de Cáceres se ha llenado de alegría y asombro cuando se encendieron las luces navideñas. Los cacereños, se reunieron en gran número para presenciar el espectáculo. La iluminación de este año ha sido espectacular.

Desafortunadamente, la lluvia impidió que se llevara a cabo el musical ‘La Bella y la Bestia’, que estaba programado para después del encendido de las luces. Sin embargo, los espectadores pudieron saludar a los actores de la compañía Candileja.

Una vez se hizo la luz extraordinaria la música de Mariah Carey, ‘All I want for Christmas is you’, sonó en la Plaza Mayor, haciendo que muchos asistentes se pusieran a bailar. Dos grandes bengalas también se encendieron, añadiendo al ambiente festivo.

Todos los concejales y el alcalde llevaban jerséis navideños, una tradición muy americana que se está extendiendo en estas fechas.

Aunque el inicio de la Navidad lo marca el encendido de las luces, todavía quedan muchos eventos por venir. Habrá 16 espectáculos de cuentacuentos navideños, migas, talleres infantiles, actividades para mayores y 24 eventos de armonías navideñas musicales. Entre las actuaciones destacan las de artistas locales como Pedro Peralta, Perico de la Paula o el Orfeón Cacereño.

El mercado navideño de Cánovas también está en marcha desde el pasado viernes, con un total de 60 puestos de artesanía y alimentación. Organizado por Acac, la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cáceres, el mercado cuenta con numerosas actividades para niños y mayores para dinamizar la zona. Y donde hay gente, hay ventas.