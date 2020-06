Cáceres Viva manifiesta su malestar con el gobierno municipal de Cáceres por no poder aumentar las ayudas a las pymes y autónomos

Desde hace tiempo, tanto Francisco Alcántara Grados, como Mar Díaz Solís, concejales no adscritos del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres y líderes de Cáceres Viva, han reiterado, en varias ocasiones que, para revitalizar la economía cacereña y ahora, para resolver, en parte, la crisis provocada por el covid-19, que hay que solicitar al Gobierno Central el uso del superávit presupuestario, destinado en estos momentos, únicamente a la amortización de la deuda.

“Ahora, nos vemos en una situación, en la cual, la primera partida presupuestaria para ayudas a autónomos y pymes de un millón de euros, ya está agotada, casi desde el primer día, por la avalancha de solicitudes, más de mil…” se indica en un comunicado enviado a Digital Extremadura.

Cáceres dispone de unas cuentas totalmente saneadas, con un nivel de endeudamiento muy inferior al que le correspondería y con un superávit de casi 5 millones de euros. Y en tal sentido, Cáceres Viva se pregunta: “¿Qué sentido tiene no poder usar esas cantidades para mejorar la situación socioeconómica de la ciudad? ¿Por qué no podemos subir el nivel de endeudamiento, con las facilidades y los intereses tan bajos a los que están supeditados dichos préstamos?”

” Se puede decir más alto, pero no más claro. Para salir de esta crisis no vale con un millón de euros. Debemos exigir, a quién tenga esta competencia, poder usar el superávit y, si fuera necesario, acudir al endeudamiento. No olvidemos que la administración local es la más cercana a la masa empresarial de la ciudad y la primera que debe dar respuesta. Cáceres se merece un plan serio de revitalización de la economía y del bienestar social.”, concluye la nota.