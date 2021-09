Cáceres Viva, no celebrará este “8 de septiembre, Día Extremadura “

Comparte en redes sociales













“Los cacereños merecemos ser, al menos, tratados como iguales a los pacenses“, incorporando medidas equitativas.

Cáceres Viva, no celebrará el día de Extremadura, lo hará cuando sienta que la

fuerza e igualdad de las dos provincias sea real. Hasta que esto no ocurra no

tenemos nada que celebrar.

Cada día, los datos nos alejan más del desarrollo que propone la Junta de

Extremadura para la autonomía que, en la mayoría de los casos, mira más para la

“provincia hermana”.

No tenemos nada que celebrar, porque perdemos población, con el 42% de los

municipios en riesgo de despoblamiento y con unas estimaciones para 2030 nada

halagüeñas, con más envejecimiento y fuga de jóvenes talentos…

No tenemos nada que celebrar porque la Administración Regional no realiza

inversiones importantes en nuestra provincia para la creación de empleo, ni para

la mejora de la Sanidad (sirva de ejemplo que en la segunda fase del Hospital

Universitario de Cáceres se invertirá 1 mill de euros, frente al nuevo Hospital del

área de Don Benito que se invertirá de 20 mill de euros) y la Educación… ¿Dónde

se están construyendo nuevos centros educativos?, en la provincia de Cáceres no,

aquí hacemos pequeñas reformas o mantenimiento.

No tenemos nada que celebrar porque nuestras comunicaciones siguen siendo

del siglo XIX y no las adecuadas para el siglo XXI en el que vivimos, tanto aéreas

como terrestres, como el tan esperado Ave, que ya si eso llega para 2030…

No tenemos nada que celebrar porque, aun siendo una de las provincias que más

energía produce, seguimos sin ser compensados ni económica ni socialmente por

ello, sino al contrario, dejan a nuestros embalses sin agua con el peligro de quedar

sin suministros a nuestro pueblos o sin VIDA a nuestro parque Nacional de

Monfragüe.

No tenemos nada que celebrar porque se sigue consintiendo que la provincia de

Cáceres sea una exportadora de mano de obra a otros puntos del país (entre ellos

Badajoz) por la falta de oportunidades y de empleo suficiente, provocando que

muchos de sus habitantes hagan las maletas para probar suerte en distintos

destinos, perdiendo, según un estudio de SEXPE, más de 17.000 trabajadores en

Cáceres en un año.

Extremadura es un proyecto de autonomía fallido que no es capaz de salir del

furgón de cola, arrastrando a nuestra provincia con ella, siendo, la situación

actual, consecuencia de un cúmulo de prácticas políticas, llevadas a cabo por

administraciones gobernadas tanto por el PP como por el PSOE, únicamente,

siendo así, responsables de sus decisiones.

La provincia se desangra, nuestros pueblos se quedan sin VIDA, sin servicios, sin

jóvenes, sin oportunidades, sin inversiones que los hagan atractivos para que

vivirlos sea una oportunidad real de proyectos de vida.

Es evidente que necesitamos otras políticas de desarrollo, y en otro marco

territorial. Las actuales llevan fracasando décadas y no podemos seguir

manteniéndolas si queremos crecer, como mínimo, al nivel de otros territorios.