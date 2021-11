Cáceres ya cuenta con su nuevo vídeo promocional ‘Un viaje extraordinario’ del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Comparte en redes sociales













El concejal de Turismo, Jorge Villar, ha destacado esta mañana que el atractivo de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad va más allá de su riqueza monumental y alcanza a todas las actividades de distinta índole que se desarrollan en ella los 365 días del año. Estas declaraciones las ha efectuado durante la presentación del vídeo promocional ‘Un viaje extraordinario’ financiado por las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad junto con la Secretaría de Estado de Turismo, a través de la Subdirección General de Desarrollo y de Sostenibilidad Turística.

Esta campaña promocional está formada por una película de nueve minutos de duración en la que se destaca el gran valor de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad españolas, una versión más breve de tres minutos y 15 vídeos monográficos de tres minutos de duración cada uno de ellos.

Villar ha destacado que en el vídeo sobre Cáceres, rodado por Redmore Film, todos los bailarines y bailarinas son de la ciudad así como también el atleta paralímpico Kini Carrasco “gran embajador de nuestra ciudad al que aprovecho para felicitar por sus éxitos deportivos de este fin de semana en triatlón 2”.

Con este vídeo “queremos hablar de las ciudades no solo como el continente que son sino también por el contenido que ofrecen porque ellas tienen la capacidad de unir experiencias y sensaciones y ofrecer esa emoción a todos aquellos que nos visitan”. “Las actividades culturales, gastronómicas o deportivas, dentro de estos marcos, nos convierte en realmente la joya del patrimonio de nuestro país, una joya que está llena de actividades los 365 días del año”, ha resaltado.

El material audiovisual forma parte del nuevo patrimonio material promocional destinado a las campañas del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad destinado tanto los mercados nacionales como internacionales. Villar ha recordado las declaraciones de la ministra Reyes Maroto durante el estreno de esta campaña audiovisual en Madrid cuando se refirió al grupo español de 15 ciudades como parte de la marca España, “forman parte de lo mejor que tenemos y nos permiten potenciar la imagen de nuestro país en todo el mundo”.

Por otro lado, el concejal de Turismo ha anunciado la segunda edición de las Rutas Guiadas Innovadoras, una iniciativa que el ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de junio con un éxito absoluto. De forma consensuada con los guías turísticos de la ciudad, la segunda edición se celebrará este mes de noviembre. ‘Cáceres y América’ y ‘Personajes Ilustres de Cáceres’ son los hilos conductores de la primera cita, que tendrá lugar el jueves, día 4, a las 17:00h. Las rutas salen desde la Oficina de Turismo y no es necesaria la inscripción previa. Los grupos están limitados a 40 personas por ruta “tanto por cuestiones de seguridad sanitaria como para garantizar la calidad del producto”, ha declarado Villar. El jueves, día 11 de noviembre, será el momento de la ruta por ‘La Morería y la Judería Nueva’ y ruta accesible. Esta ruta ha sido diseñada con el apoyo de asociaciones de la ciudad como Down Cáceres, Divertea, Aspace y Aspainca. “La idea es seguir probando el producto turístico y seguir destacando que, a pesar de las dificultades de nuestra ciudad monumental en cuanto a barreras arquitectónicas, siempre hay manera de resolverlo y nuestro producto turístico es apto para todos los públicos y también para que el que tiene dificultades de distinto tipo”. El jueves, 18 de noviembre, no habrá ruta por celebrarse en la ciudad el Mercado de las Tres Culturas. El 25 de noviembre, se celebrará la segunda edición de ‘La Ruta Heráldica’, que tanto éxito tuvo en junio, y ‘La Ruta del Arte Contemporáneo’. El concejal ha destacado que Cáceres es “una de las ciudades más vibrantes en cuanto a arte contemporáneo dentro de Europa no solo por el Museo Helga de Alvear sino también por el resto de contenedores que tenemos”.

Por último, ha resaltado las buenas cifras de turistas en el puente de noviembre, a pesar de las lluvias torrenciales previstas por la AEMET. El responsable ha destacado los buenos resultados del Irish Fleadh y ha facilitado los datos registrados en las distintas oficinas de turismo de la ciudad. Así, el conjunto patrimonial arqueológico de la Torre de Bujaco ha recibido durante el puente, 1.138 visitantes, en el Centro de Semana Santa, 125 y la oficina de turismo 1.426. El día de mayor afluencia fue el sábado en la Oficina de Turismo, con 486 personas, y en Bujaco, el domingo, con 399. Por procedencia, según los datos registrados en la Oficina de Turismo, Andalucía ha sido la primera Comunidad emisora (371 personas) y Madrid, la segunda (287 personas). Portugal (68) y Francia (20) han sido los principales países emisores durante el puente del 1 de Noviembre.

Villar ha recordado que “todos los centros municipales de turismo de la ciudad han estado abiertos todos los días del puente como entendemos que debe ser y como corresponde a una ciudad turística como la nuestra”.