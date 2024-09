Caritina, hija de Carlos Goyanes, confesó su lucha interior y su descubrimiento de la fe a través de las Mothers Prayers

Redacción Sociedad DEx. 5 de septiembre.- La vida de Caritina Goyanes, hija del famoso empresario Carlos Goyanes y Cari Lapique, no siempre fue un camino tranquilo. En un reciente testimonio, la joven reveló que se encontró en un punto crítico en el que su vida se había descontrolado, especialmente en su relación con su marido y sus hijos. «Tenía que ser el mejor en todo lo que hacía. Mi marido era el que siempre pagaba el pato porque al final yo estaba siempre con un humor horrible», admitió.

Sin embargo, fue en ese momento de crisis cuando Caritina encontró la paz en la religión. Comenzó a asistir a la parroquia de San Agustín, donde se sintió comprendida y consolada ante la adversidad. Fue allí donde descubrió el espíritu de Emaús, un grupo de retiros espirituales dirigidos por personas laicas y pensados para gente laica.

Además de su participación en el grupo de San Agustín, Caritina también asistía de forma habitual a las «Mothers Prayers», un grupo religioso que se originó en Inglaterra pero se ha expandido por todo el mundo. Según sus amistades de iglesia, Caritina era una asidua asistente a estos encuentros, donde se reunían mujeres para orar y meditar juntas.

La confesión de Caritina es un testimonio de la lucha interior que muchos de nosotros podemos reconocer. La búsqueda de la perfección y la presión para ser el mejor en todo lo que hacemos pueden llevarnos a un punto de burnout y a una pérdida de conexión con nosotros mismos y con los demás. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de crisis cuando podemos encontrar la oportunidad de descubrir nuestra verdadera naturaleza y encontrar la paz y la armonía.

LA MOTHERS PRAYERS

Las «Mothers Prayers» (Oraciones de la Madre) son una práctica espiritual y de meditación que se originó en la década de 1970 en Estados Unidos. Fue fundada por Suzanne MArtin, una estadounidense que se convirtió en una líder espiritual y escritora después de experimentar una profunda transformación espiritual.

Asimismo, son un tipo de oración colectiva y de meditación que se basa en la idea de que las mujeres pueden unir sus energías y oraciones para crear un campo de amor y protección alrededor de sí mismas y de sus seres queridos. La práctica implica reunirse en grupos, generalmente de mujeres, y realizar una serie de oraciones y meditaciones guiadas para pedir protección, sanación, amor y guía divina.

Las Mothers Prayers se caracterizan por su enfoque en la conexión con la divinidad y con la energía femenina, y se consideran una forma de empoderar a las mujeres y promover la paz y la armonía en el mundo. La práctica también se asocia con la idea de que las mujeres pueden ser agentes de cambio y transformación en la sociedad.

Aunque se originaron en Estados Unidos, la práctica se ha extendido a nivel internacional y se ha adaptado a diferentes culturas y tradiciones espirituales.

LOS ENCUENTROS

Los encuentros de las Mothers Prayers son reuniones espirituales y de meditación que se realizan en grupos, generalmente de mujeres, con el fin de unir sus energías y oraciones para crear un campo de amor y protección alrededor de sí mismas y de sus seres queridos. A continuación, se presentan algunos aspectos característicos de estos encuentros:

1. Reuniones mensuales: Los encuentros de las Mothers Prayers suelen realizarse una vez al mes, aunque pueden variar dependiendo de la ubicación y la organización.

2. Meditación y oración: Los encuentros comienzan con una meditación guiada, seguida de una oración colectiva y una serie de oraciones personales.

3. Enfoque en la conexión con la divinidad: Las Mothers Prayers se centran en la conexión con la divinidad y la energía femenina, y se consideran una forma de empoderar a las mujeres y promover la paz y la armonía en el mundo.

4. Protección y sanación: Los encuentros se enfocan en pedir protección y sanación para sí mismas y para sus seres queridos, y se consideran una forma de crear un campo de amor y protección alrededor de sí mismas.

5. Compañerismo y apoyo: Los encuentros de las Mothers Prayers también ofrecen un espacio para el compañerismo y el apoyo entre las mujeres, lo que puede ser especialmente beneficioso para aquellas que buscan una comunidad espiritual y de apoyo.

6. No hay dogma: Las Mothers Prayers no tienen dogma ni creencias específicas, y son abiertas a mujeres de todas las religiones y creencias.

7. No hay costo: Los encuentros de las Mothers Prayers suelen ser gratuitos o de donación, lo que los hace accesibles para mujeres de todas las clases sociales.

Algunos ejemplos de lo que se puede esperar en un encuentro de las Mothers Prayers incluyen:

* Una meditación guiada para conectar con la divinidad y la energía femenina

* Una oración colectiva para pedir protección y sanación

* Una serie de oraciones personales para pedir ayuda y guía divina

* Un espacio para compartir y conectarse con otras mujeres

* Un ambiente de paz y armonía

Es importante destacar que cada encuentro de las Mothers Prayers puede variar dependiendo de la ubicación y la organización, por lo que es recomendable investigar y contactar con una organización local para obtener más información.