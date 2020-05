Carlos Sobera, un presentador clave para salvar ‘Supervivientes 2020’

Supervivientes 2020 tiene las horas contadas. La edición más descafeinada de los últimos años del concurso de supervivencia estrella de Telecinco está a punto de descubrirnos al ganador o ganadora de un casting que ha dejado mucho que desear. Si bien los concursantes del programa no han enganchado como en entregas anteriores, a pesar de los estratosféricos datos de audiencia que está cosechando el reality, hay alguien que ha conseguido que no hagamos zapping durante la gala de cada martes. Y no es otro que Carlos Sobera que se ha convertido en un presentador respetado en las redes sociales y en una figura clave capaz de poner los puntos sobre las íes al mismísimo José Antonio Avilés.

Carlos Sobera y el equipo que hay detrás de las cámaras han sido el gran acierto de Supervivientes 2020, una edición que seguramente pasará a la historia televisiva porque se ha sacado adelante en plena pandemia del coronavirus y, sin embargo, no será tan recordada por sus concursantes cuando, al fin y al cabo, son la cara visible del concurso. El de Baracaldo, que repite su rol del año pasado como presentador de Tierra de nadie, ha conseguido con su buen hacer mantenernos pegados al televisor en las galas de cada martes. Y eso me parece toda una hazaña.

La última entrega emitida en Cuatro ha confirmado que los espectadores se rinden a Carlos Sobera. El presentador ha concentrado casi todos los focos en un pis pas convirtiéndose en tendencia en Twitter durante su entrevista por videollamada con el concursante más polémico de la edición, José Antonio Avilés, que ha sido acusado de estafador y mentiroso por numerosos afectados de sus presuntas triquiñuelas. El cordobés ha asegurado que, tras su paso por Honduras, es un hombre nuevo pero no se ha librado de una pulla de la verdadera estrella de Tierra de nadie.

El colaborador de Viva la vida ha reconocido que concursar en Supervivientes le ha servido para dejar atrás malas compañías, afirmando que “te desintoxicas todo, de gente de tu entorno que puede ser tóxica, evidentemente tú te tiras un tiempo que no la ves”. Una reflexión que se ha topado con un aplaudido zasca de Carlos Sobera quien le ha respondido recordando que “tú te has desintoxicado en la isla un poco a base de intoxicar a los demás”.

Estas palabras tan directas han arrancado los aplausos de los colaboradores presentes en plató y se han escuchado gritos de “¡bravo!”, además de que se han sucedido los comentarios de engrandecimiento en Twitter porque aunque el joven ha recalcado que “mi paso por la isla me ha ayudado tanto para cambiar físicamente como para despejar mi mente y poder empezar una vida de cero” el presentador de Tierra de nadie le ha aludido entre risas cómplices que “es un proceso. No se consigue de un día para otro y a ti te va a costar también tu tiempo. Probablemente un poquito más de tiempo que a otros. Pero yo creo que si te empeñas lo conseguirás”.

Paula Olvera/Cine54