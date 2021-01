Carta a la Consejera de Educación de la Junta de Extremadura

Comparte en redes sociales













Quiero expresar mi opinión sobre lo que estoy viviendo como extremeño en la movilización que se está realizando en la enseñanza en nuestra región así como en mi localidad Valencia de Alcantara.

Antes quiero agradecer las movilizaciones realizadas por Asociaciones de alumnos , padres y Sindicatos de profesores para prevenir la expansión y contagio de la pandemia. Dado que las medidas tomadas por la Consejería de Educación son al menos “ irresponsables “ , poniendo en riesgo la salud de la Comunidad Educativa ; alumnos , profesores , personal no docente y familias jugando con la salud y la vida de las personal como nunca antes se había visto.

Algunos datos : el día 11 de Enero en Valencia de Alcantara había 13 positivos de Covid , las clases se impartían “on-line”, a día 23 del mismo mes hay 137 positivos. Ante esta situación uno espera que las aulas sigan con el mismo sistema de funcionamiento.

Es de todo sorprendente que ante la nueva normativa de la Dirección Provincial se exija a los alumnos volver a las aulas , abriendo así una fuente de contagio no importando a los que tienen que tomar “ las medidas adecuadas “ la salud de los alumnos , de las familias , profesores , personal no docente , así como del bienestar de los pueblos.

Nos piden auto confinamiento pero nos movilizan para ir a clases , nos hacen cierre perimetral , pero nos piden que montemos a nuestros hijos en los autobuses , bien “ abrigados “ con gorros , bufandas y les pongamos mascarillas que van a traspasar los límites perimetrales.

Señora Consejera , qué mascarilla les ponemos pues las “ azules “ no son seguras en sitios cerrados y las “ blancas “ que sí lo son , su precio es caro , sin olvidarnos del I.V.A.que parecen artículos de lujo , por el tipo de gravamen con las que están marcadas.

Solo pensar que un solo niño pueda contagiarse seria motivo suficiente para rectificar , Señor Vergeles , pero quizás Vd no tenga hijos , ni abuelos en su casa , quizás Vd sea de “los que ya están vacunados “.

Señora Consejera , quizás Vd piensa que para evitar “ este pequeño problema de salud “ basta con abrir las ventanas de las aulas , en pleno invierno , en este crudo Enero. Quizás los niños solo pillen “ trancazo “ Que más le da a Vd, no va sufrir las consecuencias del contagio desde su despacho. En estos casos la igualdad no importa , siempre hemos sabido que hay “unos más iguales que otros “

A mí como Consejero de Educación, se me caería la cara de vergüenza jugar con la salud de la Comunidad Educativa, pero ya veo que no es su caso. Su medida de clases presenciales pone en peligro la salud de los alumnos , de los profesores , del personal de los centros y de familias enteras que conviven en muchas ocasiones con personas mayores. La salud de la región debería ser lo más importante para Vd , pero quizás su “personaje favorito” es aquel que en una ocasión “ se lavó las manos “ ante el pueblo. Extremadura entera le está pidiendo que rectifique , no están garantizando la seguridad en las aulas , a pesar de sus falsos e hipócritas comunicados que ustedes realizan.

Por cierto , se lo comunico por si no está Vd al tanto ,hay aulas confinadas , me puede informar cuál es el motivo , ¿ Covid o “trancazo “ ?

Yo ya soy algo mayor pero le diré una cosa : “ Con la salud de los hijos de mis amigos , de mis conocidos “ NO SE JUEGA “.

Le informaré dentro del tiempo correspondiente, de seguir Vd “ en sus trece “ la variación de los datos que a día de hoy como ya le he informado son 137 en Valencia de Alcantara , si debido a sus medias tenemos una expansión de la epidemia , de seguir interesada , le mandaré la cifra correspondiente .

Sin otro particular me despido de Vd .

Juan Carlos García Cotrina