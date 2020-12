Cartas a “Ari” : DICIEMBRE

Comparte en redes sociales













Querida “Ari”: El último mes del año. Esto va que vuela. Y malo de solemnidad. Vaya añito que llevamos. Primero Tú, que te fuiste al Elíseo y nos dejaste aquí, huérfanos y desnortados. Aunque bien sabes que yo te tengo a mi vera continuamente. Y luego la vaina esa del virus, que se está llevando por delante a sesenta o sesenta mil españoles. La debacle no es que no pare, sino que va para largo. “Ari”, no sé cómo contártelo. Por si poco, una cuerda de huevonazos ase las riendas de esta carroza y nos lleva derechitos al abismo. ¿Qué no? Te aseguro que me gustaría equivocarme. Bueno, dejemos eso, que por más vueltas que le demos, no vamos a solucionar nada. Déjame que te cuente lo de la caza. Como no estás tú para cazar contigo, tengo que practicar la caza pasiva, que ni es caza ni Cristo que lo fundó. Allí quieto, esperando que los de al salto me echen alguna pieza. Sí, sí, bueno; también es cierto que hay que saber estar en el monte, porque si no te va a entrar Rita la Cantaora. Total que hasta ahora, una perdiz, una zorra y una torcaz. Eso sí, la perdiz fue de las buenas y el placer de abatirla a la velocidad que llevaba, un verdadero éxtasis. Vale. El niño, tu niño, bien. Él va con “Choc” y cazando al salto, de modo que ve más caza que yo y además le atina. El otro día, paloma, perdiz y liebre. No me dice nada , pero yo sé cuánto te echa de menos. Espero que sigas jugando con “Switie”, la perrita de Marisa, y si ves a un señor con gorra y gafas que caza infatigablemente, seguro que es nuestro querido amigo el Sr. Delibes. Salúdalo y dile que ojalá algún día nos encontremos en ese Elíseo ideal para dar unas manos juntos. Ha llegado el frío y con él las becadas. A ver si se tercia alguno. Te tengo a mi lado y te acaricio como siempre. Un abrazo. SCM.