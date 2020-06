Casi toda España pasa a fase 3 y Galicia sale del estado de alarma

Este viernes, en rueda de prensa en Moncloa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, han presentado el nuevo mapa de España en la desescalada, que entra en su fase final antes de que el lunes 22 todo el país finalice el estado de alarma y entre en la llamada ‘nueva normalidad‘.

El ministro ha recordado que el confinamiento que ha vivido España ha sido “uno de los más duros de la Unión Europea, lo que ha permitido una de las desescaladas más rápidas y seguras”. No obstante, ha hecho un llamamiento a la prudencia en este tramo final del proceso de desescalada, para no dar pasos atrás en la lucha contra la covid-19.

La gran novedad es que, a petición de la Xunta de Galicia, esta comunidad autónoma será la pionera en todo el país y el lunes 15 de junio entrará en la nueva normalidad y pondrá fin al estado de alarma en su territorio ante la poca incidencia actual del coronavirus. Eso significa que sus ciudadanos podrán moverse con libertad.

Además, casi todas las regiones que estaban en fase 2 todavía pasan a fase 3, salvo la Comunidad de Madrid y zonas de Cataluña (Metropolitana Norte y Metropolitana Sur, y la zona sanitaria de Lleida) y Castilla y León, por petición propia. Las provincias castellanoyleonesas que han pedido permanecer en fase 2 son las que son limítrofas con Madrid o que reciben muchos visitantes de esta comunidad. Son 4: Salamanca, Ávila, Segovia y Soria.

A partir del lunes, 15 de junio, más del 70% de la población española podrá retomar las actividades recogidas en la #fase3 del Plan de #desescalada #NoLoTiresPorLaBorda El resto de comunidades permanecerán en fase 3 al no pretender el mismo trato que Galicia. En concerto, pasarán a fase 3 el lunes 15 Ceuta, Comunidad Valenciana, parte de Castilla y León (Zamora, Palencia, Valladolid, Burgos y León), las 3 provincias que quedaban en Castilla-La Mancha (Albacete, Toledo y Ciudad Real) y parte de Cataluña (Girona y Cataluña Central).

Respecto a la petición particular de Madrid de pasar a fase 3 el lunes 22 a pesar de que ya no tiene mucho sentido al finalizar la última prórroga del estado de alarma, no consideró que haya una contradicción. Y es que Illa confirmó que toda región tendrá libre la movilidad de sus ciudadanos una vez finalice el estado de alarma puesto que no se pueden restringir estas libertades individuales una vez que no está vigente a partir de la medianoche del 21 de junio.

– Así quedan la comunidades autónomas a partir del 15 de junio:

TERRITORIOS QUE PASAN A LA FASE 3

▪ Castilla-La Mancha: Ciudad Real, Toledo y Albacete.

▪ Castilla y León: León, Zamora, Palencia, Valladolid y Burgos.

▪ Cataluña: Girona y Catalunya Central.

▪ Comunitat Valenciana

▪ Ceuta