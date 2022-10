CAZADORES ASOCIADOS – Cartas acehucheñas

Comparte en redes sociales

Estimados compatriotas: ¡Y yo que creí que, cuando llevamos los papeles para la constitución de la Sociedad de Cazadores “La Comunitaria”, éramos los primeros! Qué ignorante. Ni recuerdo el año; sólo que fuimos Gabino, Don Fausto y servidor a Cáceres y presentamos la solicitud…ni recuerdo dónde.

He ahí que gracias a la labor de mis ilustres paisanos Lalo (Alejandro Hurtado) y Nacho ( J. Ignacio Julián) me he enterado de buenas nuevas. ¡Y tan nuevas! Los cazadores acehucheños han estado siempre, o casi siempre, organizados en sociedades de cazadores, y de pescadores.

Delante de mí tengo el Reglamento de aquella “Sociedad Sportiva y protectora de Caza” titulada “La Precisa”, que fue legalizada en el año 1924, nada menos; hace casi un siglo. Primero, una solicitud al Sr. Gobernador Civil y la relación de la Directiva de la sociedad, que estaba formada por los siguientes miembros:

Presidente: Pedro Hurtado Lucas. Vicepresidente: Enrique Muñoz de Lucas. Secretario: Juan Martín Solana (el padre de Rafael). Tesorero: Julián Silva Julián, e interventor: Bartolomé Antas Magdaleno . Transcribir todo los artículos sería prolijo. El 25 dice: “El domicilio de esta Sociedad será la casa nº 7 de la Plaza de esta Villa o sea en casa de Bartolomé Antas, interventor de esta Sociedad”.

¿Hasta cuándo estuvo operativa esta sociedad? No lo sé. Lo que sé, porque me lo han dicho Lalo y Nacho, es que en 1939 se presentó en el Gobierno Civil de Cáceres otra sociedad, de nombre “Asociación de Cazadores y Pescadores de Acehúche”, cuya directiva estaba constituida por los siguientes acehucheños: Presidente: Justiniano Julián Montero. Vicepresidente: Pedro Hurtado Lucas. Secretario: Benito Valle Mateos. Tesorero: Enrique Muñoz de Lucas, y vocales: Martín Llanos y Gregorio Rufo. Hay también una larga lista con la relación de los socios. Ponerlos a todos sería un poquito pesado. Por ahí andaban mi señor padre y mi tío Felipe, naturalmente.

Por cierto, hogaño hay nueva directiva en la sociedad actual. Conozco a Gonzalo, a los otros espero saludarlos pronto. ¡Y que llueva de una maldita vez!.