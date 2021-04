CF FEMENINO CÁCERES 1-0 ALHAMA EL POZO

Comparte en redes sociales













Jornada 3– Fase de ascenso a Primera Iberdrola- Liga Reto Iberdrola

Tercera jornada de la fase de ascenso a Primera Iberdrola, C.F Femenino Cáceres – Alhama El

Pozo que se saldó con victoria de las de Ernesto Sánchez.

Partido con el que el conjunto verde quería volver a llevarse una victoria en Pinilla y dar su mejor

versión, dejaron en Cáceres la primera victoria de esta fase de ascenso.

Comenzó el partido con minutos de tanteo en los que había más acercamientos al área de Laura

Martínez que al de Delia, pues la defensa cacereña bloqueó bien su portería, haciendo que el

Alhama no pudiera crear ocasiones. Los primeros intentos verdes llevaban el sello de Cristi

Medina, que intentó abrir la lata en varias ocasiones, sin éxito.

Fue María Barquero la que, en su primera titularidad con el conjunto cacereño en la categoría,

en el minuto 31, batió a la portera y sola ante la portería, marcó el gol que le valió los 3 puntos

al Femenino Cáceres. Sin peligro para Delia, y con algún acercamiento verde, concluyó la primera

parte con 1-0 en el marcador.

Comenzó la segunda parte con igualdad en el centro del campo. Nerea con una gran carrera y

llegada al área estuvo a punto de hacer el segundo, pero no pudo disparar. El Alhama intentó

igualar el marcador, incluso con un gol anulado por fuera de juego. Andrea tuvo nuevamente en

sus botas en varias ocasiones el 2-0, pero el gol no llegó. No llegaría tampoco para las visitantes,

que, a pesar de ponérselo muy difícil a Delia en los últimos minutos del encuentro, no lograron

marcar y concluyó el encuentro con 1-0.

Continúa esta segunda fase de Reto Iberdrola, jugando la próxima semana la jornada 4 en el

partido C.D Alba Fundación Femenino – Femenino Cáceres, el próximo domingo, 18 de abril, a

las 11 horas en Albacete