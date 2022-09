Cientos de extremeños reivindican en el Congreso, una vez más, un tren digno para la región

Ciudadanos y colectivos ciudadanos, sindicales y sociales de Extremadura se han manifestado este jueves en las cercanías del Congreso para exigir un «tren digno» para Extremadura y mostrar su «hartazgo» ante las promesas incumplidas hasta la fecha.

Un grupo de personas sostiene una pancarta durante una concentración por un tren “digno” para Extremadura, frente al Congreso de los Diputados, a 8 de septiembre de 2022, en Madrid (España). – Ricardo Rubio – Europa Press © Proporcionado por News 360

De esta forma, han reclamado una reunión con la titular de Transportes, Raquel Sánchez, y un refuerzo de las conexiones ferroviarias en la región, para terminar con la «discriminación» que sufren en esta parcela y potenciar el desarrollo de la comunidad.

Formaciones como Podemos, IU y Más País han brindado su apoyo a la manifestación, donde también han acudido para dar respaldo a esa reivindicación cargos de PP y Cs.

Los asistentes han portado carteles exigiendo la mejora de las conexiones de ferrocarril y consignas por un «tren digno» y «decente», además de portar diversas banderas oficiales de la comunidad autónoma.

Con motivo del día oficial de la región, representantes de estos colectivos se han desplazado en tren desde Badajoz a Madrid, donde han llegado a la estación de Atocha para desplazarse hasta las inmediaciones del Congreso, donde se han concentrado desde el mediodía.

MANIFIESTO REIVINDICATIVO

El punto y final de la movilización ha sido la lectura de un manifiesto reivindicativo por parte de los periodistas Isabel Gemio y Daniel Domínguez, que califica la protesta de un nuevo acto de «hartazgo y dignidad» de los extremeños.

El texto, además, recalca que la alta velocidad, que arrastra «múltiples errores y retrasos» pese a actos propios de la «propaganda política», no solucionan los problemas de transporte ni solventa el «desmantelamiento» de la malla ferroviaria que pasa por la región.

«¡Basta ya! Queremos línea electrificada», ahonda el texto pronunciado por ambos comunicadores para demandar el refuerzo de conexiones con las comunidades limítrofes y con Portugal, además de soterrar la vía de tren a su paso por Navalmoral de la Mata.

Y es que el manifiesto ahonda en que Extremadura está «discriminada» y demanda una reunión con la ministra de Transportes para abordar un paquete de medidas, que se abordarán también en el Congreso junto a su petición de celebrar un pleno monográfico sobre el tren en Extremadura.

INFRAESTRUCTURAS EN ESTADO «LAMENTABLE»

La coportavoz de la plataforma ‘Extremadura por un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta’, Solange Jarquín, ha explicado a los medios de comunicación que, a través del grupo parlamentario de Unidas Podemos, han llevado sus reivindicaciones a la Cámara Baja mediante una iniciativa en la comisión de Transportes.

«El tren es economía, sin tren no habrá desarrollo y no nos dejarán de nombrar como la mal llamada ‘España Vaciada’ (…) No vamos a parar hasta que nuestro mensaje sea contundente. Para que haya infraestructuras hay que escuchar a la población», ha ahondado para demandar una reunión con la titular de Transportes, Raquel Sánchez.

Su homólogo en este colectivo, José María González, ha enfatizado que, con esta protesta, vienen a decir «alto y claro» en Madrid que Extremadura tiene una línea ferroviaria de alta capacidad que «no funciona» y «encima se quiere inaugurar de manera esperpéntica», cuando dispone de otras seis líneas y se requiere reforzar la malla ferroviaria de la región con sus vecinos: Portugal, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

«Somos la región con más densidad de kilómetros de ferrocarril tiene en España pero en una situación absolutamente lamentable, aún con traviesas de madera y desde luego sin electrificar», ha disertado para insistir en que reciben las disculpas que ofreció Raquel Sánchez por los fallos ferroviarios, pero además de «perdón quiere que se ponga a trabajar».

UP: EXIGIR UN TREN DIGNO «GOBIERNE QUIEN GOBIERNE»

La coordinadora autonómica de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, ha desgranado que todos los colectivos que apoyan la manifestación tenían claro que «hoy había que tomar las calles de Madrid para reivindicar lo que es de justicia» para la región, que no está pidiendo «más que ninguna comunidad» sino lo que «merecen» en cuanto a transporte ferroviario.

«Llevamos muchos años de retrasos y vamos a seguir peleando en las calles. Aquí hay responsables políticos de esta situación y vamos a exigir un tren digno gobierne quien gobierne», ha apostillado.

A su vez, el dirigente de IU y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha explicado que el espacio confederal defiende esta «imprescindible reivindicación» de un servicio público de ferrocarril «en condiciones», que vertebre «definitivamente» el territorio y no se limite el impulso de las infraestructuras a una línea «transversal» que recorre grandes ciudadanos y que, ahora mismo, ni siquiera está en condiciones.

«Extremadura es ahora mismo la comunidad autónoma que tiene las infraestructuras ferroviarias más deficitarias y eso obviamente redunda en la falta del debido desarrollo económico y social», ha desgranado para dar su apoyo a las reivindicaciones de los colectivos.

PP: COMPROMISO FRENTE A LAS «CONTRADICCIONES» DE VARA

Por su parte, la líder autonómica del PP, María Guardiola, ha mostrado su apoyo a la reivindicación de mejoras ferroviarias y que ese es su «pacto con los extremeños» frente a las «contradicciones» del presidente regional, Guillermo Fernández Vara.

«Cuando sea presidenta voy a seguir estando aquí, esté quien esté en el Gobierno central, porque lo que necesitamos es una Extremadura que no implique ser ciudadanos de segunda cuando tenemos los mismos derechos que el resto», ha apostillado tras acudir a la concentración.

Guardiola ha recibido gritos de ‘no nos representas’ por parte de diversos asistentes, aunque después otro grupo le ha respaldado al corearla ‘presidenta’.

Por parte de Ciudadanos también han asistido a la protesta su líder, Inés Arrimadas, su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, o el eurodiputado José Ramón Bauzá, quien ha criticado los problemas de la inauguración de la línea de AVE entre Madrid y Extremadura, donde el Ejecutivo se ha puesto «la venda antes de la herida».

En este sentido, ha propuesto a Bruselas desplegar una serie de medidas para que, a través del reglamento comunitario, las inversiones en corredores ferroviarios comprometidas se ejecuten realmente por parte de los estados miembros.

Vía MSN/